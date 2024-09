Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: vers la production durable de lithium à grande échelle information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - SLB annonce avoir prouvé l'efficacité de sa solution de production durable de lithium à grande échelle dans son usine pilote à Clayton Valley, Nevada.



Cette solution combine l'expertise souterraine de SLB avec l'ingénierie de surface de technologies avancées qui incluent l'extraction directe du lithium (DLE). Elle permet de produire du lithium 500 fois plus vite que les méthodes conventionnelles tout en utilisant 10 % de la superficie.



SLB précise que l'usine a atteint un taux de récupération vérifié de 96 %.



'Le lithium est un élément clé de l'électrification, nous devons donc trouver des moyens d'accélérer sa production sans nuire à l'environnement', a déclaré Gavin Rennick, président de la division New Energy de SLB.





