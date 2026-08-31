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SLB va acquérir Kelvion pour 3,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 12:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prestataire de services pétroliers SLB

SLB.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir Kelvion, spécialiste de la gestion thermique, auprès d'Apollo Global

APO.N pour un montant de 3,4 milliards de dollars en numéraire, hors dette.

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