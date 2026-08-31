SLB va acquérir Kelvion pour 3,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le prestataire de services pétroliers SLB
SLB.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir Kelvion, spécialiste de la gestion thermique, auprès d'Apollo Global
APO.N pour un montant de 3,4 milliards de dollars en numéraire, hors dette.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer