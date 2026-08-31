SLB va acquérir Kelvion pour 3,4 milliards de dollars

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Le prestataire de services pétroliers SLB

SLB.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir Kelvion, spécialiste de la gestion thermique, auprès d'Apollo Global

APO.N pour un montant de 3,4 milliards de dollars en numéraire, hors dette.