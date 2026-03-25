 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SLB renforce sa collaboration technologique avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:20

La société de technologie énergétique SLB annonce l'expansion de sa collaboration technologique avec Nvidia afin de concevoir et déployer à grande échelle des infrastructures et modèles d'IA critiques pour l'industrie énergétique.

SLB servira de partenaire de conception modulaire pour les usines Nvidia DSX IA. Cette approche modulaire, où les composants sont fabriqués hors site, favorisera une meilleure qualité et fiabilité, tout en réduisant les coûts, les contraintes de main-d'oeuvre et les délais de livraison. Cela permet également aux clients d'augmenter rapidement la capacité des centres de données à mesure que la demande augmente.

Les deux groupes collaboreront aussi pour développer une "usine d'IA pour l'énergie", un environnement de référence alimenté par des modèles d'IA générative spécifiques au domaine et une IA agentique à l'échelle industrielle. Cela fonctionnera sur les plateformes numériques de SLB pour aider les entreprises énergétiques à développer l'IA pour leurs données et leurs opérations.

Enfin, ils optimiseront le traitement de grands ensembles de données et de modèles d'IA sur les plateformes numériques SLB en utilisant la toute dernière infrastructure IA Nvidia, dans le but d'établir de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans les applications énergétiques.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank