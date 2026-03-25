SLB renforce sa collaboration technologique avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:20
SLB servira de partenaire de conception modulaire pour les usines Nvidia DSX IA. Cette approche modulaire, où les composants sont fabriqués hors site, favorisera une meilleure qualité et fiabilité, tout en réduisant les coûts, les contraintes de main-d'oeuvre et les délais de livraison. Cela permet également aux clients d'augmenter rapidement la capacité des centres de données à mesure que la demande augmente.
Les deux groupes collaboreront aussi pour développer une "usine d'IA pour l'énergie", un environnement de référence alimenté par des modèles d'IA générative spécifiques au domaine et une IA agentique à l'échelle industrielle. Cela fonctionnera sur les plateformes numériques de SLB pour aider les entreprises énergétiques à développer l'IA pour leurs données et leurs opérations.
Enfin, ils optimiseront le traitement de grands ensembles de données et de modèles d'IA sur les plateformes numériques SLB en utilisant la toute dernière infrastructure IA Nvidia, dans le but d'établir de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans les applications énergétiques.
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