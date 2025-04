SLB : recul des ventes et du bénéfice par action au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2025, SLB a généré un chiffre d'affaires de 8,49 milliards de dollars en diminution de 3 % sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 2,02 milliards de dollars, soit un recul de 2%. Le bénéfice par action ajusté a reculé de 4% à 0,72 dollar. Sur les trois premiers mois de cette année, le bénéfice net attribuable s'élève à 797 millions de dollars, en baisse de 25 % par rapport à l'année précédente. En revanche, les flux de trésorerie provenant des opérations ont augmenté de 333 millions de dollars sur un an, pour atteindre 660 millions de dollars.

" Le début d'année a été timide, le chiffre d'affaires ayant reculé de 3% par rapport à l'année précédente. L'augmentation de l'activité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Argentine et aux États-Unis offshore, ainsi que la forte croissance de nos solutions d'infrastructure de centres de données et de nos activités numériques en Amérique du Nord, ont été plus que compensées par un ralentissement plus marqué que prévu au Mexique, un démarrage lent en Arabie saoudite et en Afrique offshore, et une forte baisse en Russie", a expliqué Olivier Le Peuch, CEO de SLB.

La multinationale de services et équipements pétroliers est confiant dans sa capacité à générer un flux de trésorerie important dans le contexte actuel et restituera un minimum de 4 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions cette année.

