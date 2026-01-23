SLB progresse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 janvier - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers SLB SLB.N en hausse de 1,1% à 49,87 dollars
** La société affiche un bénéfice de 78 cents par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 74 cents par les analystes
** SLB a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats qu'elle peut rapidement augmenter ses activités au Venezuela si les licences, les paramètres de sécurité et les mesures de conformité appropriés sont en place
** Les recettes annuelles de l'Amérique du Nord augmentent de 12,5 % pour atteindre 7,51 milliards de dollars par rapport à l'année précédente
** Les recettes annuelles internationales chutent à 27,94 milliards de dollars, contre 29,42 milliards de dollars l'année précédente
** Les actions ont légèrement augmenté en 2025
