SLB : performance solide au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SLB est ressorti à 9,16 milliards de dollars. Il est resté stable en séquentiel et a augmenté de 10 % en glissement annuel. Le bénéfice net s'élève à 1,19 milliard de dollars, soit une hausse de 7% en séquentiel et de 6% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté est de 2,34 milliards de dollars, soit une augmentation 2% en séquentiel et de 13% en glissement annuel. Le groupe parapétrolier affiche un bénéfice de 89 cents par action, en excluant les charges et les crédits, soit 14% de hausse en glissement annuel.

"Cette performance a été réalisée dans un contexte où la croissance de l'activité à court terme s'est ralentie et où certains producteurs internationaux ont fait preuve de prudence dans leurs dépenses en raison de la baisse des prix du pétrole et de l'abondance de l'offre mondiale", explique Olivier Le Peuch, président-directeur général de SLB.

