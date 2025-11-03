 Aller au contenu principal
SLB lance un nouveau produit d'IA et se concentre sur la croissance des ventes numériques
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation au paragraphe 5, d'un contexte sur les licenciements au paragraphe 6 et d'actions au paragraphe 9)

La société de technologie énergétique SLB SLB.N a lancé lundi un nouvel outil d'intelligence artificielle destiné à automatiser les processus et les flux de travail pour les entreprises du secteur de l'énergie qui cherchent à tirer parti de l'IA pour débloquer la croissance.

La nouvelle technologie de SLB, Tela, sera intégrée dans le portefeuille d'applications et de plateformes de l'entreprise, et les utilisateurs interagiront par le biais d'une interface conversationnelle simple.

Les agents Tela peuvent travailler en collaboration avec des humains ou de manière autonome pour prendre des décisions sur des sujets tels que l'interprétation des logs de puits, la prévision des problèmes de forage ou l'optimisation des performances de l'équipement.

"Nous avons connu un grand succès avec cette activité (AI) au cours des dernières années, et le numérique fera partie intégrante du succès de SLB pour les décennies à venir", a déclaré à Reuters Rakesh Jaggi, président de Digital & Integration chez SLB. "Aujourd'hui, l'industrie est confrontée à un double défi: une main-d'œuvre moins nombreuse et une complexité technique accrue, et Tela peut répondre à ces deux défis", a déclaré M. Jaggi. Face à l'effondrement des prix mondiaux du pétrole brut, le groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP+ ayant augmenté sa production , les entreprises du secteur de l'énergie ont annoncé des milliers de suppressions d'emplois cette année afin de maîtriser les coûts tout en faisant face à une baisse des bénéfices.

Le secteur numérique a été l'un des principaux moteurs de la croissance du chiffre d'affaires de SLB, qui a fait un bond de 11 % au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre.

La société a commencé à présenter ses activités numériques comme une division autonome au dernier trimestre et prévoit une croissance des ventes à deux chiffres en glissement annuel pour ce segment.

Les actions de SLB, anciennement connu sous le nom de Schlumberger, ont augmenté de 2,8% à 37,10 $.

