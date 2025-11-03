 Aller au contenu principal
SLB lance Tela, une IA agentique dédiée au secteur énergétique
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 15:00

SLB annonce le lancement de Tela, un assistant d'intelligence artificielle agentique conçu pour transformer le secteur amont de l'énergie. Intégrée dans les plateformes et applications du groupe, Tela agit comme un collaborateur proactif, capable d'automatiser, planifier et améliorer en continu les opérations.

Basée sur la plateforme de données et d'IA Lumi de SLB, cette technologie combine grands modèles de langage (LLM) et modèles fondamentaux sectoriels (DFM) pour interpréter les données, prédire les problèmes de forage ou optimiser la performance des équipements.

Rakesh Jaggi, président de Digital and Integration, souligne que 'Tela marque un changement de paradigme : elle comprend les objectifs, prend des décisions et agit, alliant un siècle de science du domaine à la technologie numérique de pointe'. Tela est désormais disponible sur les plateformes SLB, sur le cloud ou sur site.

