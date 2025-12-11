SLB et Shell vont développer des solutions numériques et d'IA

(AOF) - SLB a signé un accord avec Shell pour développer des solutions numériques et d'IA qui génèrent des gains de performance et d'efficacité mesurables dans les opérations en amont pour l'entreprise et l'ensemble de l'industrie. Le développement de ces solutions alimentées par l'IA agentique accéléreront et amplifieront les capacités des experts techniques et des décideurs.

L'objectif est de développer et de déployer une infrastructure de données ouvertes et d'IA qui unifie les données et les flux de travail à travers la subsurface, la construction de puits et la production dans un environnement numérique sécurisé, en utilisant la plateforme de données et d'IA Lumi de SLB.

SLB et Shell collaborent ensemble depuis de longue date. Plus tôt cette année, SLB a noué un partenariat technique avec la compagnie pétrolière britannique pour déployer son logiciel de subsurface Petrel à travers les actifs de Shell dans le monde entier afin de standardiser l'infrastructure et les flux de travail et d'accélérer les solutions numériques évolutives, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité des coûts d'exploitation.

Cela aidera à informer la stratégie numérique et la feuille de route technologique de Shell, à promouvoir l'apprentissage mutuel pour soutenir la transformation numérique plus large de Shell, et à contribuer au développement de solutions numériques commercialement viables et largement applicables à travers l'industrie.