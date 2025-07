SLB : des comptes trimestriels en recul sur un an

(AOF) - Le chiffre d'affaires de SLB au deuxième trimestre s'élève à 8,55 milliards de dollars, en diminution de 6% en glissement annuel. Il dépasse les prévisions de 8,48 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté ressort à 2,05 milliards de dollars, soit un repli de 10% sur un an. Le bénéfice par action ajusté a reculé de 13% sur un an à 0,74 dollar, dépassant de 1 cent le consensus. Le bénéfice net attribuable à SLB, qui s'élève à 1,01 milliard de dollars, a diminué de 9% en glissement annuel. Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 0,285 dollar par action.

" SLB a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, tirant parti de son portefeuille diversifié et de sa large exposition au marché pour réaliser un chiffre d'affaires stable et un Ebitda ajusté et des marges en légère hausse par rapport au trimestre précédent. Cela démontre notre résilience face à la baisse des dépenses en amont et à l'incertitude macroéconomique", estime Olivier Le Peuch, président-directeur général de SLB.

AOF - EN SAVOIR PLUS