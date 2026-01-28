SLB décroche deux contrats de cinq ans à Oman
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 15:00
Dans le détail, ces contrats prévoient la fourniture de têtes de puits basse pression, haute pression et thermiques, ainsi que des pompes submersibles électriques (ESP) et des pompes à cavités progressives.
Ces solutions devraient permettre d'augmenter les taux de récupération et de prolonger la durée de vie productive des actifs du Bloc-6.
Parmi les étapes clés, il y a l'extension des capacités de fabrication locale et le lancement de la production de vannes de sectionnement ( gate valves ) "Made-in-Oman" dans les six mois suivant le début du contrat.
Les têtes de puits seront produites au centre de production de SLB à Rusayl (petite localité située au nord du sultanat d'Oman) tandis que les pompes ESP seront assemblées dans son centre de montage, de réparation et d'essai de Nizwa, soutenant ainsi des centaines d'employés omanais.
