SLB décroche deux contrats de cinq ans à Oman
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 15:00

SLB a remporté deux contrats de cinq ans auprès de Petroleum Development Oman (PDO) pour la fourniture de têtes de puits et de technologies d'activation par levage artificiel (artificial lift). Ces contrats concernent les opérations du Bloc-6, la plus grande concession pétrolière et gazière d'Oman, tout en favorisant la valeur locale ajoutée (In-Country Value - ICV). Aucun détail financier n'a été divulgué.

Dans le détail, ces contrats prévoient la fourniture de têtes de puits basse pression, haute pression et thermiques, ainsi que des pompes submersibles électriques (ESP) et des pompes à cavités progressives.

Ces solutions devraient permettre d'augmenter les taux de récupération et de prolonger la durée de vie productive des actifs du Bloc-6.

Parmi les étapes clés, il y a l'extension des capacités de fabrication locale et le lancement de la production de vannes de sectionnement ( gate valves ) "Made-in-Oman" dans les six mois suivant le début du contrat.

Les têtes de puits seront produites au centre de production de SLB à Rusayl (petite localité située au nord du sultanat d'Oman) tandis que les pompes ESP seront assemblées dans son centre de montage, de réparation et d'essai de Nizwa, soutenant ainsi des centaines d'employés omanais.

