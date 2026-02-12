 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SLB décroche des contrats avec Mubadala Energy
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:23

SLB a remporté plusieurs contrats de services de forage offshore auprès de Mubadala Energy, société énergétique internationale basée à Abu Dhabi. Ces contrats concernent le développement du champ de gaz naturel en eaux profondes de Tangkulo, ainsi que les activités de forage d'exploration et d'appréciation associées dans la mer d'Andaman, au large de l'Indonésie.

Dans le cadre de ces attributions, SLB collaborera avec Mubadala Energy pour fournir des services intégrés de forage et de puits sur l'ensemble du cycle de vie des puits.

L'étendue des travaux comprend le forage directionnel, les fluides de forage, la cimentation, le câble ( wireline et slickline ), les tubes spiralés ( coiled tubing ), les tests de puits, la diagraphie de boue ( mud logging ) ainsi que les complétions inférieures et supérieures. Ce modèle intégré est conçu pour rationaliser l'exécution tout en améliorant la sécurité, la fiabilité et la performance opérationnelle.

Le projet s'appuiera sur les technologies offshore et en eaux profondes de SLB, notamment la surveillance en temps réel du fond de trou, afin de réduire les risques opérationnels, d'optimiser le placement des puits et de renforcer la rentabilité du projet.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Satellites internet: Amazon Leo continuera de lancer avec son concurrent SpaceX
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 17:03 

    Amazon Leo, qui a pris du retard dans le déploiement de sa constellation de satellites, continuera de lancer avec la société SpaceX de son concurrent Elon Musk et espère fournir l'internet haut débit à une partie de l'Europe avant la fin 2026, a déclaré jeudi une ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    Immobilier: le marché de l'ancien "décevant" en janvier aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 17:02 

    Les ventes de logements anciens ont reculé en janvier aux Etats-Unis alors même que le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est amélioré, d'après des données professionnelles publiées jeudi. Selon le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers ... Lire la suite

  • Bruno Retailleau le 14 janvier 2025. ( AFP / Loic VENANCE )
    Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle
    information fournie par AFP 12.02.2026 17:01 

    Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "Je tenais à t'informer ... Lire la suite

  • Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, à Bruxelles le 16 octobre 2025. ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE en Algérie pour accélérer son approvisionnement en gaz
    information fournie par AFP 12.02.2026 16:51 

    Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, s'est rendu à Alger jeudi pour accélérer l'approvisionnement en gaz algérien de l'Union européenne, qui s'efforce de diversifier ses partenariats pour pallier l'interdiction progressive du gaz russe. "Cette réunion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank