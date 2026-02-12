SLB décroche des contrats avec Mubadala Energy
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:23
Dans le cadre de ces attributions, SLB collaborera avec Mubadala Energy pour fournir des services intégrés de forage et de puits sur l'ensemble du cycle de vie des puits.
L'étendue des travaux comprend le forage directionnel, les fluides de forage, la cimentation, le câble ( wireline et slickline ), les tubes spiralés ( coiled tubing ), les tests de puits, la diagraphie de boue ( mud logging ) ainsi que les complétions inférieures et supérieures. Ce modèle intégré est conçu pour rationaliser l'exécution tout en améliorant la sécurité, la fiabilité et la performance opérationnelle.
Le projet s'appuiera sur les technologies offshore et en eaux profondes de SLB, notamment la surveillance en temps réel du fond de trou, afin de réduire les risques opérationnels, d'optimiser le placement des puits et de renforcer la rentabilité du projet.
