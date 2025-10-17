 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SLB déçoit au troisième trimestre
information fournie par AOF 17/10/2025 à 14:49

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SLB s'élève à 8,93 milliards de dollars, soit une diminution de 3% sur un an. Il est inférieur aux attentes des analystes : 8,97 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté est de 2,06 milliards de dollars, en recul de 12%. Sur cette période, la marge d'Ebitda ressort à 23,1%, contre 25,6% un an plus tôt. Le bénéfice net attribuable, qui atteint 739 millions de dollars, a baissé de 38% sur un an. Le BPA (Gaap) ressort à 0,50 dollar, soit un repli de 40 % par rapport au troisième trimestre 2024.

" À court terme, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, tirée par les marchés internationaux, le numérique et grâce aux activités acquises de ChampionX ", a déclaré le CEO Olivier Le Peuch.

D'ailleurs, sur ce trimestre, ChampionX a contribué à hauteur de 579 millions de dollars au chiffre d'affaires et à 139 millions de dollars à l'EBITDA ajusté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank