SLB déçoit au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SLB s'élève à 8,93 milliards de dollars, soit une diminution de 3% sur un an. Il est inférieur aux attentes des analystes : 8,97 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté est de 2,06 milliards de dollars, en recul de 12%. Sur cette période, la marge d'Ebitda ressort à 23,1%, contre 25,6% un an plus tôt. Le bénéfice net attribuable, qui atteint 739 millions de dollars, a baissé de 38% sur un an. Le BPA (Gaap) ressort à 0,50 dollar, soit un repli de 40 % par rapport au troisième trimestre 2024.

" À court terme, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, tirée par les marchés internationaux, le numérique et grâce aux activités acquises de ChampionX ", a déclaré le CEO Olivier Le Peuch.

D'ailleurs, sur ce trimestre, ChampionX a contribué à hauteur de 579 millions de dollars au chiffre d'affaires et à 139 millions de dollars à l'EBITDA ajusté.

AOF - EN SAVOIR PLUS