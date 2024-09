Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: création d'une co-entreprise de forage à Abou Dhabi information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) - SLB, le numéro un mondial des services pétroliers, a annoncé lundi la signature d'un accord en vue de créer une co-entreprise avec la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi (ADNOC).



La joint-venture, baptisée 'Turnwell', se focalisera sur l'utilisation de l'IA pour la conception de technologies intelligentes de forage, d'ingénierie et de production.



L'objectif est d'accélérer la mise en oeuvre du programme d'exploitation des formations non conventionnelles dans le pétrole et dans le gaz des Emirats Arabes Unis, qui prévoit la finalisation de 144 projets d'ici à 2025.



Dans un communiqué, l'ex-Schlumberger précise qu'il apportera son savoir-faire en matière de gestion des projets, ses ressources numériques et de prospection dans le sous-sol.



Le capital de Turnwell sera détenu à majorité par ADNOC, avec 55% des actions, tandis que SLB détiendra une participation de 30%, les 15% restants devant revenir à la société de services pétroliers Patterson-UTI.





