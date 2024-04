Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: contrats remportés auprès de Petrobras information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - SLB indique avoir remporté trois contrats auprès de Petrobras, pour l'achèvement de matériel et de services pour jusqu'à 35 puits sous-marins dans le cadre du développement de son champ pétrolifère offshore Buzios Wave II.



'Les complétions électriques et numériques soutiendront la transition de Petrobras vers l'électrification des systèmes de production, en augmentant la fiabilité de la complétion et en améliorant la disponibilité de la production', explique le groupe parapétrolier.



Une grande partie de la technologie qui sera déployée a été développée au centre d'ingénierie de Taubaté de SLB au Brésil pour le pré-sel brésilien, en collaboration avec le CENPES, le centre de recherche Petrobras, et TotalEnergies.





