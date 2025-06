SLB: contrat EPC pour la phase 2 de Northern Lights information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - SLB annonce l'attribution à sa coentreprise OneSubsea d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) par Equinor pour un système d'injection sous-marine de CO? dans le cadre de la phase 2 du projet Northern Lights, au large de la Norvège.



Ce contrat porte sur deux nouveaux systèmes d'injection avec équipements de raccordement, dont les premières livraisons sont attendues en 2026.



Il fait suite au succès de la phase 1 livrée en 2023.



Le projet Northern Lights, soutenu par TotalEnergies, Shell et Equinor, constitue la première chaîne complète et ouverte de capture, transport et stockage de CO? à grande échelle.



La phase 2 portera la capacité annuelle de 1,5 à 5 millions de tonnes de CO?. SLB souligne l'importance de la standardisation des composants pour réduire les risques et les coûts, tout en contribuant aux objectifs climatiques européens.







