SLB: contrat auprès de Woodside Energy au Mexique information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - SLB indique avoir remporté un important contrat de forage auprès du groupe indépendant australien Woodside Energy pour son projet de développement en eau ultra-profonde Trion, au large du Mexique.



Le groupe parapétrolier supervisera la livraison de 18 puits en eau ultra-profonde à l'aide d'une approche de services intégrés et de capacités de forage basées sur l'IA afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des puits.



Les services commenceront début 2026 et seront gérés par les centres de prestation de services numériques Performance Live de SLB. Woodside développe le champ en partenariat avec Pemex et sa première production est prévue pour 2028.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.