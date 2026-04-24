SLB cherche à répercuter les coûts alors que la guerre américano-israélienne en Iran perturbe les chaînes d'approvisionnement

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* SLB envisage de répercuter la hausse des coûts logistiques et des matériaux

* Les perturbations au Moyen-Orient affectent les activités de SLB et entraînent un ralentissement de l'activité

* Les concurrents dépassent les prévisions de bénéfice mais mettent en garde contre l'impact persistant du conflit

(Réécriture complète avec des commentaires issus de la conférence téléphonique, ajout d'un commentaire d'analyste; mise à jour des cours de l'action) par Vallari Srivastava

SLB SLB.N a déclaré qu'elle cherchait à répercuter la hausse des coûts sur ses clients après que la guerre américano-israélienne contre l'Iran et la fermeture effective du détroit d'Ormuz ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Son action a progressé de 3,7%.

Le détroit d'Ormuz est un goulet d'étranglement énergétique mondial crucial, et le premier fournisseur de services pétroliers a déclaré vendredi que sa fermeture avait entraîné une hausse des coûts logistiques, de transport et des matières premières.

SLB a annoncé une baisse de son bénéfice au premier trimestre, les perturbations liées à la guerre américano-israélienne contre l'Iran l'ayant contraint à réduire ses activités dans une région pétrolière clé.

« Ce fut un début d'année difficile, marqué par des perturbations généralisées au Moyen-Orient », a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch lors d'une conférence téléphonique.

L'impact a été « le plus marqué au Qatar en raison d'un cas de force majeure et de la suspension des opérations offshore, ainsi qu'en Irak en raison des conditions de sécurité ».

Le Moyen-Orient est le plus grand marché de SLB. Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires provenant du Moyen-Orient et de l'Asie a chuté de 10% pour s'établir à 2,69 milliards de dollars.

Le résultat net total a baissé de 5,6% pour s'établir à 752 millions de dollars au cours du trimestre.

Le conflit devrait peser sur le bénéfice de SLB pour le trimestre en cours à hauteur de 6 à 8 cents par action, même si une partie de cet impact pourrait être compensée par la croissance sur d'autres marchés internationaux.

DES RÉSULTATS INFÉRIEURS À CEUX DE SES CONCURRENTS

Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.N ont dépassé les attentes en matière de bénéfice trimestriel, bien que les deux concurrents aient mis en garde contre des défis à court terme liés au conflit, Halliburton signalant un impact de 7 à 9 cents sur son bénéfice par action du trimestre en cours.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les réparations d'après-guerre génèrent de la demande pour le secteur, les trois grands prestataires de services pétroliers étant les plus exposés au Moyen-Orient. Rystad Energy a estimé les coûts de réparation à pas moins de 58 milliards de dollars.

En dehors des zones touchées par la guerre, la hausse des prix du pétrole soutient la demande de services pétroliers, a déclaré Andrew O'Connor, analyste chez Morningstar DBRS.

« En Amérique du Nord, l'activité sur le terrain des petits et moyens producteurs de pétrole et de gaz, plus agiles, augmente progressivement. »

M. Le Peuch, de SLB, s'attend également à une augmentation des investissements dans des projets à cycle court en Amérique du Nord et en Amérique latine, ainsi que dans des développements à cycle long une fois que le conflit se sera apaisé.