SLB: BPA ajusté en hausse de 24% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - SLB publie un chiffre d'affaires de 8,31 Mds$ au titre du 3e trimestre 2023, en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



La multinationale d'équipements pétroliers présente en EBITDA ajusté en hausse de 18%, à 2,08 milliards de dollars et un bénéfice net ajusté qui atteint 1,12 milliard de dollars, soit une hausse de 24% en l'espace de douze mois. Le BPA ajusté ressort ainsi 0,78$ (+24%).



SLB bénéficie d'une dynamique favorable dans presque chacune de ses divisions avec +14 % pour Well Construction, +42% pour Production Systems, +41% sur Reservoir Performance et +3% pour le Digital & Integration.



Toutes les zones géographiques sont aussi croissance, avec notamment +12% à l'international au 3e trimestre (toujours rapport à la même période un an plus tôt) et +6% en Amérique du Nord.





