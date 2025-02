SLB: accord avec Vår Energi pour des systèmes sous-marins information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 15:06









(CercleFinance.com) - SLB annonce un accord entre sa coentreprise OneSubsea et Vår Energi pour la fourniture d'un important ensemble de systèmes de production sous-marine (SPS).



Cet accord s'appuie sur le partenariat stratégique existant entre les deux entreprises pour des équipements sous-marins standardisés, soutenant plusieurs développements pétroliers et gaziers sur le plateau continental norvégien (NCS).



Dans le cadre de ce programme, SLB livrera deux packages d'équipements. Le premier comprend un système SPS complet pour quatre puits, incluant des arbres sous-marins verticaux, des têtes de puits, des templates, des manifolds et des umbilicaux.



Le second package prévoit l'ingénierie et l'approvisionnement des composants pour un système similaire, permettant ainsi de réduire les délais de développement pour les projets futurs.





