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SLB a signé un contrat dans le cadre de l'initiative Ahmadi Innovation Valley de la Kuwait Oil Company
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 14:39

La société mondiale de technologies énergétiques (SLB) a signé un contrat de sept ans avec Kuwait Oil Company (KOC) dans le cadre de l'initiative Ahmadi Innovation Valley (AIV). L'accord soutiendra la recherche appliquée, le déploiement technologique et les programmes d'innovation numérique alignés sur les objectifs énergétiques à long terme du Koweït.

Dans le cadre de cet accord, SLB travaillera avec KOC pour évaluer, tester et déployer des technologies avancées dans divers domaines opérationnels et stratégiques, notamment l'intelligence artificielle (IA), les applications industrielles de l'Internet des objets (IIoT), l'optimisation de la production, les technologies de réservoirs, la gestion de l'eau et les initiatives de transition énergétique.

Ahmadi Innovation Valley est l'initiative phare d'innovation de KOC qui réunit l'industrie, le milieu universitaire et les fournisseurs de technologies.

" Grâce à la collaboration avec des partenaires technologiques de premier plan, nous accélérons le déploiement de la technologie, renforçant les capacités locales et élargissant le transfert de connaissances pour soutenir l'industrie énergétique koweïtienne. " a déclaré Ahmad Jaber Al-Eidan, directeur général de Kuwait Oil Company.

" Ahmadi Innovation Valley réunit fournisseurs de technologies, chercheurs et équipes opérationnelles pour accélérer l'évaluation, le déploiement et la mise à l'échelle de nouvelles solutions dans les opérations de KOC. " a déclaré Olivier Le Peuch, directeur général de SLB.

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