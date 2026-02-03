Skyworks Solutions prévoit des bénéfices en hausse, l'adoption de la 5G stimulant la demande de puces électroniques

Skyworks Solutions SWKS.O a annoncé mardi des bénéfices supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre, signalant une forte demande pour ses puces utilisées dans les téléphones 5G.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

La société, qui est également un fournisseur des iPhones 5G d'Apple, a bénéficié de l'adoption accrue du service qui utilise des puces à radiofréquences.

Le fabricant de puces a également profité de la demande croissante d'iPhones, en particulier de l'iPhone 17, qui a fait grimper les ventes sur les principaux marchés.

Skyworks conçoit et fabrique des puces analogiques et à signaux mixtes utilisées dans les communications sans fil, l'automobile, l'industrie et l'électronique grand public.

Le marché élargi de l'entreprise a continué de croître, soutenu par la demande du Wi-Fi 7, des centres de données et des programmes d'infrastructure en nuage.

Skyworks prévoit un chiffre d'affaires de 875 à 925 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre 869,7 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Skyworks prévoit un bénéfice ajusté de 1,04 $ par action pour le trimestre, supérieur à l'estimation moyenne de 88 cents par action.

Le chiffre d'affaires de la société pour le quatrième trimestre s'est élevé à 1,04 milliard de dollars, soit un peu plus que les estimations de 1 milliard de dollars.