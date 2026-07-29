Skyworks recule alors que la suspension du versement du dividende et la vague de ventes de puces électroniques éclipsent des résultats supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action du fabricant de puces Skyworks Solutions SWKS.O recule de 2,6 % à 62,97 dollars dans un contexte de correction généralisée des valeurs du secteur des semi-conducteurs

** SWKS affiche un BPA ajusté de 1,08 dollar au troisième trimestre et un chiffre d’affaires de 935 millions de dollars, dépassant dans les deux cas les estimations consensuelles des analystes, respectivement de 1,02 dollar et 920,3 millions de dollars — données compilées par LSEG

** La demande croissante de puces radiofréquence utilisées dans les smartphones a contribué à ces résultats supérieurs aux attentes

** La société va suspendre son dividende trimestriel et lance un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars alors que le projet de fusion avec Qorvo QRVO progresse

** “La nouvelle stratégie d’allocation du capital post-QRVO implique la suspension du dividende trimestriel, la société se concentrant désormais sur le désendettement et les rachats d’actions”, indiquent les analystes de TD Cowen

** Plusieurs courtiers, dont J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, TD Cowen et Stifel, ont abaissé leur objectif de cours

** Morningstar estime que la hausse des coûts des puces mémoire entraînera une augmentation des prix des smartphones, ce qui pourrait peser sur les volumes de vente d’appareils au cours de l’exercice 2027 et au-delà

** Sur 25 courtiers, trois attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 19 “conserver” et trois “vendre” ou inférieure; le cours-cible médian s’établit à 70 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 0,6 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice global des puces .SOX progresse de près de 50 %