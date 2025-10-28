 Aller au contenu principal
Skyworks et Qorvo s'envolent après l'accord de fusion de 22 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions du fabricant de puces pour smartphones Qorvo QRVO.O font un bond de 11 % à 102,43 $ - leur plus haut niveau depuis plus d'un an

** Les actions du fournisseur d'Apple AAPL.O Skyworks Solutions SWKS.O gagnent 12,5 % à 85,12 $ - leur plus haut niveau depuis près de neuf mois

** Les sociétés fusionnent dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui évalue la société combinée à environ 22 milliards de dollars

** Les actionnaires de Qorvo recevront 32,50 $ en espèces et 0,960 action Skyworks pour chaque action détenue

** QRVO et SWKS sont parmi les principaux gagnants de l'indice S&P 500 ce mardi

**En incluant les mouvements de la séance, QRVO a augmenté de 31,8% depuis le début de l'année , tandis que SWKS a baissé de 3,5%, comparé à une augmentation de 22,4% de l'indice Nasdaq

.IXIC .

Fusions / Acquisitions

