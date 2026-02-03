Skyryse, société spécialisée dans l'automatisation de l'aviation, dépasse le milliard de dollars de valorisation lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine Skyryse, spécialisée dans les technologies aéronautiques, a annoncé mardi avoir levé 300 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 1,15 milliard de dollars.

Le tour de table de série C a été mené par Autopilot Ventures et l'investisseur existant Fidelity Management & Research Company, avec la participation d'ArrowMark Partners et de Qatar Investment Authority, entre autres.

Les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux systèmes de vol autonomes conçus pour réduire la charge de travail des pilotes et les coûts opérationnels tout en améliorant la sécurité, ce qui devrait renforcer la demande pour ces technologies.

Fondée en 2016, Skyryse fournit des solutions d'aviation logicielles et matérielles et a développé SkyOS, un système de vol qui remplace les commandes mécaniques conventionnelles par une interface simplifiée afin de rendre les avions plus faciles et plus sûrs à piloter, en particulier en cas d'urgence et de mauvaises conditions météorologiques.

La société a déclaré que les nouveaux capitaux seront utilisés pour compléter la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) et pour étendre le déploiement de SkyOS à d'autres types d'aéronefs.

En 2025, la FAA a donné son approbation finale à la conception des ordinateurs de commande de vol de Skyryse, laissant la vérification en vol comme seule étape formelle avant la certification, a déclaré la société.

Skyryse a fait la démonstration de son système sur plusieurs aéronefs, dont l'hélicoptère Black Hawk, où il a effectué des manœuvres automatisées de vol stationnaire, de décollage et d'atterrissage.

La société a déclaré avoir conclu des partenariats d'intégration de SkyOS avec des opérateurs militaires, médicaux d'urgence, de lutte contre les incendies, d'application de la loi et d'aviation privée.

Les aéronefs qui devraient être intégrés à SkyOS comprennent l'Airbus H125, le Bell 407, le Pilatus PC-12 et d'autres, grâce à des partenariats avec des opérateurs tels que United Rotorcraft, Air Methods et Mitsubishi Corporation, entre autres.