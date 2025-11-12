Skims, la société de Kim Kardashian, lève de nouveaux fonds pour une valeur de 5 milliards de dollars

(Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'article)

Skims, fondée par la star de la téléréalité et entrepreneuse Kim Kardashian avec Jens Grede, a déclaré mercredi qu'elle avait levé 225 millions de dollars de nouveaux capitaux, ce qui valorise la marque de vêtements de forme à 5 milliards de dollars.

Les entreprises de Kim Kardashian, y compris sa marque de cosmétiques SKKN, ont attiré de jeunes consommateurs et bénéficié de sa grande popularité sur les médias sociaux.

De même, d'autres marques soutenues par des célébrités ont également attiré des investissements en capital-risque, les entreprises misant sur le pouvoir marketing et l'audience des fondateurs célèbres pour stimuler la demande des consommateurs.

Elf Beauty a accepté de racheter Rhode, la marque de maquillage et de soins de Hailey Bieber, pour environ 1 milliard de dollars au début de l'année, tandis que Fenty Beauty, soutenue par Rihanna, et Good American, de Khloé Kardashian, ont également attiré des fonds de capital-risque.

La dernière levée de fonds dans l'entreprise de vêtements a été menée par le géant de l'investissement Goldman Sachs Alternatives, avec la participation des fonds affiliés de BDT & MSD Partners.

Skims a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le nouveau capital pour élargir ses lignes de sous-vêtements et de vêtements de forme, se développer davantage dans le domaine de l'habillement et des vêtements de sport et renforcer sa présence dans le commerce de détail et sa croissance à l'échelle internationale.

"Cette étape reflète la confiance continue dans notre vision à long terme et, associée à une exécution disciplinée, positionne Skims pour débloquer sa prochaine phase de croissance", a déclaré Grede, cofondateur et directeur général, dans un communiqué.

Skims, fondée en 2019, a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour dépasser 1 milliard de dollars de ventes nettes en 2025.

Plus tôt cette année, Coty COTY.N a vendu une participation de 20% dans la marque de beauté de Kardashian à Skims, consolidant les deux entreprises sous une seule marque.

L'entreprise, connue pour son approche inclusive de la taille, exploite aujourd'hui 18 magasins de détail aux États-Unis et deux franchises au Mexique. Skims a déclaré qu'elle préparait le terrain pour devenir une entreprise essentiellement physique au cours des prochaines années.

La société a également conclu un partenariat avec le géant des vêtements de sport Nike NKE.N pour lancer des vêtements de sport pour femmes.