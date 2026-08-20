Skanska va construire quatre centres de données aux Etats-Unis

Skanska fait part de la signature d'un contrat avec un client existant pour la construction de quatre centres de données dans le sud-est des Etats-Unis, un contrat d'une valeur de 1,2 MdUSD, soit environ 11,2 MdsSEK.

Le groupe suédois de bâtiment et de travaux publics précise que ce contrat sera inclus dans ses entrées de commandes aux États-Unis pour le trimestre actuel. La construction débutera au 3e trimestre 2026 et devrait être achevée au 3e trimestre 2028.

Le projet consiste à construire quatre data centers, totalisant environ 75 000 mètres carrés (808 000 pieds carrés). Les travaux comprennent la construction de la coque et l'aménagement intérieur des espaces techniques, des espaces de soutien et des bureaux.