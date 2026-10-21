Skanska décroche un contrat de 163 millions de dollars

Le géant suédois du BTP a annoncé la signature d'un contrat de 163 millions de dollars (environ 1,5 milliard de couronnes suédoises) avec le New York City Department of Design and Construction. Le montant de cette opération sera comptabilisé dans les prises de commandes de la division Etats-Unis au quatrième trimestre 2026.

Intitulé East Side Greenway 14th Street Connector, ce projet d'infrastructure vise à créer une connexion continue et sécurisée le long du front de mer, reliant l'East River Park à la promenade Captain Patrick J. Brown Walk.

Les travaux prévoient la construction d'une nouvelle esplanade le long de l'East River, l'aménagement d'une voie partagée pour piétons et cyclistes et l'installation de nouveaux équipements publics (espaces verts, éclairage et assises).

Les études de conception doivent débuter prochainement. Le coup d'envoi du chantier est prévu pour le début de l'année 2028, avec une livraison ciblée pour la fin de l'année 2030.