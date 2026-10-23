SK Hynix suspend l'introduction en bourse aux États-Unis de sa filiale Solidigm, spécialisée dans les puces électroniques, après que les autorités de Séoul ont fait part de leurs inquiétudes

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* Les craintes se sont amplifiées quant au fait que l'introduction en bourse de Solidigm puisse nuire aux intérêts des actionnaires de SK Hynix

* SK Hynix prévoit de continuer à explorer les moyens de financer l'expansion de Solidigm

* L'administration Trump a exercé des pressions sur les fabricants étrangers de puces électroniques pour qu'ils s'implantent aux États-Unis

(Mise à jour des cours de l'action, ajout de contexte et de commentaires d'analystes aux paragraphes 7, 12, 18 et 19)

par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Joyce Lee

SK Hynix 000660.KS a suspendu vendredi son projet d’introduction en bourse aux États-Unis de sa filiale Solidigm, spécialisée dans les puces électroniques, en raison de la volatilité des marchés — une décision qui intervient également après que les autorités sud-coréennes ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que cette opération pourrait porter atteinte aux intérêts des actionnaires.

L’introduction en bourse de Solidigm, une ancienne division d’Intel INTC.O spécialisée dans les mémoires flash NAND et les disques SSD, était à l’étude afin de financer une nouvelle usine aux États-Unis et de répondre à la demande croissante de puces dans les centres de données dédiés à l’IA.

Cela aurait également pu permettre de financer des annulations et des rachats d’actions, a indiqué SK Hynix dans un communiqué.

Des sources proches du projet d’introduction en bourse, désormais suspendu, avaient indiqué que la vente d’actions aurait pu lever 15 milliards de dollars et valoriser la filiale à 150 milliards de dollars.

Le géant sud-coréen des puces électroniques, qui a fait son entrée au Nasdaq en juillet dans le cadre d’une double cotation, a déclaré qu’il comptait continuer à explorer les moyens de financer l’expansion de Solidigm et d’accroître la valeur pour les actionnaires, notamment en réexaminant le calendrier, l’ampleur et le financement des investissements futurs.

« Cette décision ne reflète aucun changement dans les perspectives de croissance ou les besoins d’investissement de Solidigm », a-t-il précisé.

L'action SK Hynix a clôturé en hausse de 4,4 %, surperformant un marché globalement stable, les craintes d'une dilution des intérêts des actionnaires de SK Hynix suite à l'introduction en bourse de Solidigm s'étant apaisées.

LES FABRICANTS DE PUCES SUD-CORÉENS SOUS PRESSION POUR INVESTIR AUX ÉTATS-UNIS

On ignore pour l’instant comment cette décision sera accueillie par l’administration Trump, qui a exercé des pressions sur les fabricants de puces étrangers pour qu’ils construisent de nouvelles usines aux États-Unis et qui a mené des discussions avec SK Hynix.

Selon des sources proches du dossier, SK Hynix a cherché à utiliser la perspective d’une éventuelle usine aux États-Unis comme monnaie d’échange, en l’associant à l’espoir d’obtenir l’autorisation de Washington permettant l’exportation d’équipements américains de fabrication de puces vers la Chine afin d’y accroître sa production.

Les autorités sud-coréennes ont déclaré qu’elles discutaient avec Washington des investissements dans le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis dans le cadre de pourparlers bilatéraux plus larges, mais que ces discussions ne faisaient pas partie des négociations concernant un engagement d’investissement de 350 milliards de dollars pris par la Corée du Sud envers les États-Unis l’année dernière en échange d’une baisse des droits de douane américains.

D’une part, la décision de SK Hynix de suspendre l’introduction en bourse de Solidigm reflète un net repli de la confiance envers les valeurs du secteur de l’IA, les investisseurs s’inquiétant des implications de la hausse des coûts d’emprunt pour ce secteur fortement endetté.

Parmi les autres opérations qui ont été mises en suspens figurent l’introduction en bourse de la société australienne Firmus , soutenue par Nvidia NVDA.O , ainsi que l’introduction en bourse à Singapour, sous forme de REIT, de la société AirTrunk , soutenue par Blackstone BX.N .

Dans le même temps, les inquiétudes sud-coréennes concernant les introductions en bourse à l’étranger se sont accrues.

Le gouverneur du Service de surveillance financière, Lee Chan-jin, a déclaré cette semaine lors d’une audition parlementaire que les régulateurs examinaient si l’éventuelle introduction en bourse de Solidigm aux États-Unis nécessiterait un examen au regard des restrictions nationales en matière de double cotation , qui ont été renforcées en juillet afin de mieux protéger les actionnaires.

Le Forum coréen de la gouvernance d’entreprise, un organisme indépendant, a salué la décision de SK Hynix.

Au lieu d’une cotation de Solidigm aux États-Unis, SK Hynix, qui a enregistré une hausse considérable de ses bénéfices grâce à l’essor de l’IA, pourrait injecter des capitaux par l’intermédiaire de sa filiale dédiée à l’IA, même si Solidigm nécessite des dépenses d’investissement de plusieurs dizaines de billions de wons, a-t-il indiqué.

S'appuyant sur les estimations moyennes des courtiers sud-coréens, il a indiqué que la trésorerie de SK Hynix devrait atteindre 456 000 milliards de wons (344 milliards de dollars) d'ici fin 2027.

Le débat sur les introductions en bourse des filiales étrangères s’est également étendu au-delà du secteur des puces électroniques. Le fabricant sud-coréen de pièces automobiles Myoung Shin Industrial 009900.KS a déclaré cette semaine que son conseil d’administration avait décidé de s’opposer à un projet d’introduction en bourse aux États-Unis d’une filiale, invoquant la nécessité de réexaminer les mesures de protection des actionnaires. Son cours a bondi de 18 % à la suite de cette annonce.

Des projets similaires émanant d’autres entreprises sud-coréennes pourraient faire l’objet d’un examen plus minutieux, a déclaré Shin Yoon-chul, analyste chez Kiwoom Securities.

(1 $ = 1 326,0300 wons)