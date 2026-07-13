SK Hynix s'effondre après son entrée au Nasdaq, sur fond de prises de bénéfices et d'un optimisme en baisse concernant ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Bourse de Séoul s'effondre de 9 %, provoquant une suspension des cotations

* La chute de 15,4 % de SK Hynix est la plus forte baisse jamais enregistrée

* Un fonds hongkongais à double effet de levier perd un quart de sa valeur

(Mise à jour de l'article, reformulation de l'introduction, ajout de l'information sur la suspension des cotations du KOSPI, de la réaction du gouvernement, des citations d'analystes et des pertes subies par l'ETF de Hong Kong) par Heekyong Yang et Gregor Stuart Hunter

L'action SK Hynix 000660.KS a chuté de plus de 15 % lundi, enregistrant sa plus forte baisse journalière jamais observée, les investisseurs de Séoul ayant pris leurs bénéfices après la flambée du cours de l'action qui avait suivi son introductionau Nasdaq la semaine dernière.

La chute des actions de SK Hynix, conjuguée à celle de son concurrent Samsung Electronics 005930.KS , a contribué à une chute de 9 % de l’indice Kospi .KS11 , provoquant une suspension des échanges pendant 20 minutes.

Les actions coréennes ont prolongé leur baisse après la reprise des échanges, alors même que le président Lee Jae Myung a déclaré lundi que son administration allait consacrer le soutien gouvernemental à trois grands projets dans les domaines des puces électroniques, des centres de données d’intelligence artificielle et de l’IA physique.

SK Hynix, premier fabricant mondial de puces mémoire pour l’IA, a levé plus de 26 milliards de dollars la semaine dernière en vendant des American Depositary Receipts (ADR)au prix unitairede 149 dollars, après que ses actions coréennes ont plus que triplé cette année. Les ADR ont ouvert à 170 dollars, soit 14 % au-dessus du prix d’offre, avant de clôturer leur première journée de cotation avec un gain de 12,8 %.

"Le cycle haussier actuel du marché de la mémoire s’avère nettement plus vigoureux que prévu, mais notre scénario de base continue de tabler sur une normalisation de la dynamique du cycle, ce qui limite le potentiel de hausse aux niveaux actuels", a déclaré Lorraine Tan, directrice chez Morningstar, qui évalue la société à 160 dollars par ADR.

"Malgré l’accélération de l’adoption de l’intelligence artificielle, la monétisation reste incertaine et la rentabilité des principaux acteurs, tels qu’OpenAI, semble sous pression", a-t-elle ajouté. "Le financement s’oriente également vers la dette ou les capitaux propres, ce qui soulève des inquiétudes quant à la viabilité des niveaux de dépenses actuels."

La volatilité de l’action SK Hynix a fortement augmenté cette année, la société étant devenue la cible d’investisseurs internationaux misant sur une hausse durable des bénéfices liée à la pénurie de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les centres de données d’IA. De nombreux investisseurs ont eu recours à des fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier, qui ont amplifié tant les rendements que les pertes.

À Hong Kong, un ETF mono-titre répliquant l'action SK Hynix

7709.HK , proposé par le gestionnaire de fonds CSOP et utilisant l’effet de levier pour viser le double des rendements quotidiens de ses actions, a perdu plus d’un tiers de sa valeur lundi, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis son introduction en bourse en octobre.

Après la chute du marché de Séoul lundi, les ADR américains de SK Hynix, qui représentent un dixième d’action et avaient clôturé à 168 dollars vendredi, se négociaient avec une prime d’environ 37 % par rapport au cours de l’action en Corée du Sud.

"Les entreprises cotées à la fois aux États-Unis et sur leur marché national se négocient souvent avec une prime aux États-Unis, bénéficiant d’un accès plus large aux investisseurs, d’une liquidité plus importante et d’un soutien plus fort en matière de valorisation", a déclaré James Ooi, stratège de marché chez Tiger Brokers à Singapour.

L’arbitrage est limité par les obstacles liés à la conversion des actions coréennes en ADR, a-t-il ajouté.

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a indiqué que les investisseurs procédaient à des prises de bénéfices après la finalisation de la cotation aux États-Unis, tandis que le sentiment du marché était également affecté par la prudence concernant les résultats du deuxième trimestre de SK Hynix.

Il a précisé que les investisseurs s’attendaient à ce que les livraisons de puces HBM4 de SK Hynix augmentent à partir du deuxième trimestre, mais que cette hausse ne semblait pas s’être concrétisée à grande échelle.

Ryu a également indiqué que les investisseurs avaient revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices, car SK Hynix, dont l’exposition au marché de la HBM est plus importante que celle de son rival local Samsung Electronics, était appelée à moins bénéficier de la récente hausse des prix des puces DRAM conventionnelles.

SK Hynix était en tête du marché des puces de mémoire à large bande passante avec une part de 58 % du chiffre d’affaires au premier trimestre, tandis que Samsung et son concurrent américain Micron Technology MU.O détenaient chacun 21 %, selon les données de Counterpoint Research.

Les puces HBM sont principalement utilisées dans les systèmes d’intelligence artificielle pour des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet.