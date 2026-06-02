 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SK Hynix prévoit de doubler sa capacité de production de plaquettes au cours des cinq prochaines années, a déclaré le président du groupe
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires du président et d'informations contextuelles tout au long du texte)

Le président du groupe sud-coréen SK a déclaré mardi que sa filiale spécialisée dans les puces mémoire, SK Hynix 000660.KS , avait pour objectif de doubler sa capacité de production de plaquettes au cours des cinq prochaines années.

Chey Tae-won s'exprimait lors de la conférence Computex à Taipei, où se réunissent les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, dont Nvidia

NVDA.O .

M. Chey, qui avait averti en mars qu’une pénurie mondiale de plaquettes de puces risquait de persister jusqu’en 2030, a également déclaré que l’entreprise avait besoin de davantage de partenariats à Taïwan, et pas seulement avec TSMC

2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat.

Il a ajouté qu'il espérait que son entreprise puisse devenir un fournisseur majeur de mémoire à large bande passante (HBM) pour le système Vera Rubin de Nvidia.

La semaine dernière, SK Hynix a franchi pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière , rejoignant ainsi ses rivaux Samsung Electronics 005930.KS et Micron Technology MU.O qui ont atteint ce cap grâce à une reprise alimentée par l'IA.

SK Hynix, principal fournisseur de puces HBM de Nvidia, détenait 58% du marché mondial des puces HBM au premier trimestre, suivi par Samsung et Micron, avec chacun 21% de parts de marché, selon Counterpoint Research.

Les commentaires de M. Chey interviennent alors que certains analystes affirment que l'essor de l'IA est en train de remodeler le secteur traditionnellement cyclique de la mémoire.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2028 concernant SK Hynix et Samsung Electronics de 24% et 23,3% respectivement, les portant à 454 000 milliards de wons (299,62 milliards de dollars) et 610 000 milliards de wons, en invoquant une demande soutenue alimentée par l'IA.

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
1 035,5000 USD NASDAQ +6,64%
NVIDIA
224,3600 USD NASDAQ +6,26%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • X-FAB : Le mouvement reste haussier
    X-FAB : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 02.06.2026 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les candidats au second tour de la présidentielle au Pérou, Keiko Fujimori (droite) et Roberto Sanchez (gauche), lors d'un débat à Lima le 31 mai 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )
    Présidentielle au Pérou : deux visions aux antipodes pour un pays en quête de stabilité
    information fournie par AFP 02.06.2026 10:01 

    L'élection présidentielle péruvienne oppose dimanche deux candidats aux antipodes: Keiko Fujimori, héritière d'une dynastie politique qui divise le pays, et Roberto Sanchez, député de gauche, dans un Pérou miné par l'instabilité et l'insécurité. La fille de l'ancien ... Lire la suite

  • Des secouristes se rassemblent sur le site d'une frappe israélienne qui a touché une zone proche d'un hôpital dans la ville de Tyr, au sud du Liban, le 1er juin 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )
    Echanges de tirs entre Israël et le Hezbollah après des appels de Trump à l'apaisement
    information fournie par AFP 02.06.2026 09:49 

    Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs dans la nuit de lundi à mardi après que Donald Trump a affirmé avoir reçu l'engagement d'un apaisement de la part des deux camps. Ni Israël ni le mouvement libanais pro-iranien n'ont réagi dans l'immédiat à la déclaration ... Lire la suite

  • Une chercheuse en laboratoire. Photo d'illustration. (crédit : Adobe Stock)
    Abivax chute après des données de phase III pour l’obéfazimod
    information fournie par Reuters 02.06.2026 09:47 

    L'action Abivax ABVX.PA chute nettement mardi, au lendemain de la publication des résultats d'un essai de maintenance de phase III ABTECT évaluant l'obéfazimod, le médicament de la biotech française contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. A ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
149,6 +1,63%
ABIVAX
78,75 -29,56%
Pétrole Brent
93,34 -2,01%
HAFFNER ENERGY
0,3155 -3,52%
CAC 40
8 230,08 +1,02%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank