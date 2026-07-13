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SK Hynix plonge après son entrée au Nasdaq, sur fond de prises de bénéfices et d'un recul des attentes en matière de résultats
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 03:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste à partir du quatrième paragraphe, mise à jour de l'évolution du cours de l'action)

Les actions de SK Hynix 000660.KS ont chuté de 8,2 % en début de séance lundi à Séoul, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices, après qu’une introduction en bourse très médiatisée aux États-Unis a vu le premier fabricant mondial de puces mémoire pour l’IA bondir de 12,8 % lors de ses débuts au Nasdaq vendredi.

La société sud-coréenne a levé plus de 26 milliards de dollars en vendant des American Depositary Receipts (ADR) au prix unitaire de 149 dollars. Les ADR ont ouvert à 170 dollars, soit 14 % au-dessus du prix d’offre, avant de clôturer leur première journée de cotation avec une hausse de 12,8 %.

L’indice de référence KOSPI .KS11 affichait une baisse de 2,8 % lundi à Séoul à 00h57 GMT.

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a déclaré que les investisseurs procédaient à des prises de bénéfices après la conclusion de l'introduction en bourse aux États-Unis, tandis que le sentiment du marché était également affecté par la prudence concernant les résultats du deuxième trimestre de SK Hynix.

Il a précisé que les investisseurs s’attendaient à ce que les livraisons de puces HBM4 de SK Hynix augmentent dès le deuxième trimestre, mais que cette hausse ne semblait pas s’être concrétisée à grande échelle.

M. Ryu a également indiqué que les investisseurs avaient revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices, car SK Hynix, dont l’exposition au marché de la HBM est plus importante que celle de son rival local Samsung Electronics 005930.KS , devait moins bénéficier de la récente hausse des prix des puces DRAM conventionnelles.

SK Hynix était en tête du marché des puces mémoire à haute bande passante avec une part de 58 % du chiffre d’affaires au premier trimestre, tandis que Samsung et son concurrent américain Micron Technology MU.O détenaient chacun 21 %, selon les données de Counterpoint Research.

Les puces HBM sont principalement utilisées dans les systèmes d’intelligence artificielle pour des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet.

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