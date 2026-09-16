SK Hynix négocie avec Intel un accord pour fabriquer des puces mémoire aux USA-sources

par Heekyong Yang, Alexandra Alper et Hyunjoo Jin

Le groupe sud-coréen SK Hynix 000660.KS est en pourparlers avec Intel

INTC.O au sujet d'un accord qui lui permettrait de fabriquer des puces mémoire sur le sol américain pour la première fois, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait des discussions.

Selon l'un des scénarios envisageables, SK Hynix louerait une partie de l'usine de fabrication de puces qu'Intel prévoit de construire dans l'Ohio, ont précisé les sources qui ont dévoilé les informations à Reuters.

Selon un autre scénario, le groupe pourrait former une coentreprise avec Intel et de grandes sociétés de "cloud computing" (informatique en nuage) désireuses de s'assurer un approvisionnement en puces mémoire, ont indiqué deux de ces sources.

Un tel accord soulagerait la pression qui pèse sur Intel, qui connaît des difficultés, et constituerait une grande victoire pour l’administration américaine, qui intensifie la pression sur les fabricants de puces pour qu’ils s’implantent aux États-Unis.

Mais une opposition potentielle de Séoul pourrait constituer un obstacle majeur au projet, ont indiqué les sources.

L’une d'elles a qualifié les discussions entre les deux groupes de "préliminaires" et a souligné qu’aucune décision n’avait encore été prise, ajoutant que SK Hynix pourrait également envisager d’autres modalités pour structurer l’accord.

Reuters n’a pas pu déterminer quels types de puces SK Hynix pourrait fabriquer dans l’Ohio si un accord était conclu.

Sa gamme de produits comprend des puces DRAM (mémoire vive dynamique) utilisées dans les serveurs, les PC et les smartphones, ainsi que des puces de mémoire flash NAND qui assurent le stockage à long terme.

L’entreprise est également le premier fournisseur de mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisée dans les unités de traitement d’IA (intelligence artificielle).

POSSIBLE OPPOSITION DE SÉOUL

Tout accord visant à produire des mémoires de pointe telles que la HBM, voire la DRAM, pourrait se heurter à l’opposition du gouvernement sud-coréen, ces technologies étant considérées comme sensibles, ont déclaré les trois sources qui ont souhaité rester anonymes.

SK Hynix a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters examiner "diverses mesures, notamment la création de sites de production supplémentaires, afin de renforcer la compétitivité de son activité de mémoire", mais qu’"aucune décision n’avait encore été prise à ce stade".

Intel a refusé de commenter ce que le groupe a qualifié de "spéculations", mais a ajouté poursuivre ses investissements dans l’Ohio afin de préparer le site.

Interrogé sur un éventuel projet de SK Hynix visant à produire des puces aux États-Unis, le ministère sud-coréen du Commerce a déclaré que toute décision relèverait de la discrétion de l’entreprise.

En revanche, si le projet concernait une "technologie nationale essentielle", elle ferait l’objet d’un examen en vertu de la loi sur la protection des technologies industrielles, a précisé le ministère.

Le département américain du Commerce n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Construire aux États-Unis implique des coûts de main-d’œuvre et de construction nettement plus élevés, et une grande partie de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des semi-conducteurs est située en Asie.

Malgré tout, SK Hynix, qui a récemment finalisé une cotation secondaire au Nasdaq en juillet et ne dispose actuellement que d’une usine d’encapsulation de puces en construction dans l’Indiana, a de bonnes raisons de poursuivre la fabrication de puces aux États-Unis.

Chey Tae-won, président du conglomérat SK Group dont fait partie SK Hynix, a déclaré en juillet que l’entreprise subissait une pression énorme et faisait l’objet d’un lobbying intense de la part de ses clients et de divers pays pour qu’elle fournisse davantage de puces.

"Je pense que nous devons construire une usine aux États-Unis. Si c’est possible, je pense que nous devrions la construire", disait-il aux journalistes.

(Heekyong Yang et Hyunjoo Jin à Séoul, Alexandra Alper à Washington et Stephen Nellis à San Francisco ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)