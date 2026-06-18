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SK Hynix indique avoir livré des échantillons de puces HBM4E de nouvelle génération à 12 couches à ses principaux clients
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 01:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SK Hynix 000660.KS a annoncé jeudi avoir livré des échantillons de sa puce mémoire HBM4E à 12 couches à ses principaux clients, alors que le fabricant sud-coréen de puces cherche à renforcer sa position sur le marché en pleine expansion des semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle.

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