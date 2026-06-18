SK Hynix, fournisseur de Nvidia, livre des échantillons de puces de nouvelle génération à ses principaux clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, paragraphes 2 à 4)

SK Hynix 000660.KS a annoncé jeudi avoir livré des échantillons de ses dernièrespuces de mémoire à large bande passante (HBM) à ses principaux clients, alors que le fabricant sud-coréen de puces cherche à renforcer sa position sur le marché en pleine croissance des semi-conducteurs destinés à l’IA.

La puce HBM4E de nouvelle génération à 12 couches atteint des vitesses allant jusqu’à 16 gigabits par seconde par broche et offre un rendement énergétique supérieur de plus de 20 % à celui des modèles précédents, a indiqué la société.

Les puces HBM sont utilisées dans les chipsets d’IA et constituent des composants essentiels pour les processeurs tels que ceux fabriqués par Nvidia, aidant à traiter les énormes volumes de données nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA.

SK Hynix est le principal fournisseur de puces HBM de Nvidia, face à la concurrence de ses rivaux Samsung 005930.KS et Micron MU.O .