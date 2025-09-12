SK Hynix déclare préparer la production de HBM4 après avoir achevé la certification interne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de fond tirés de l'interview d'Hynix aux paragraphes 7 et 8) par Heekyong Yang

La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS a déclaré vendredi qu'elle avait achevé son processus de certification interne pour la prochaine génération de puces de mémoire à grande largeur de bande 4 (HBM4) et mis en place un système de production pour les clients.

En mars, le fabricant de puces sud-coréen, l'un des principaux fournisseurs du géant de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O , a déclaré qu'il avait expédié ses échantillons de puces HBM4 à 12 couches aux clients, ajoutant que l'entreprise visait à achever les préparatifs pour la production de masse de produits HBM4 à 12 couches au cours du second semestre de cette année.

La HBM - un type de mémoire vive dynamique ou DRAM standard produit pour la première fois en 2013 - consiste à empiler les puces verticalement pour gagner de l'espace et réduire la consommation d'énergie, ce qui permet de traiter les gros volumes de données générés par les applications complexes de l'intelligence artificielle.

Les actions de SK Hynix ont atteint un niveau record dans les échanges matinaux, avec une hausse de 7,3 %, dépassant la hausse de 1,2 % de l'indice de référence KOSPI, les analystes ayant cité les plans de production de puces HBM4 de l'entreprise.

Kim Sunwoo, analyste principal chez Meritz Securities, prévoit que la part de marché HBM de SK Hynix restera aux alentours de 60 % en 2026, grâce à la fourniture anticipée de HBM4 à des clients clés et à l'avantage du premier arrivé qui en découle.

SK Hynix est actuellement le principal fournisseur de HBM de Nvidia, bien que Samsung Electronics 005930.KS et Micron

MU.O lui fournissent de plus petits volumes.

Une cadre de SK Hynix a déclaré à Reuters lors d'une interview le mois dernier qu'en raison de changements technologiques dans la manière dont SK Hynix et ses rivaux tels que Micron et Samsung construisent la prochaine génération de HBM4, leurs produits comprennent un dé logique spécifique au client, ou "dé de base", qui aide à gérer la mémoire.

Cela signifie qu'il n'est plus possible de remplacer facilement le produit mémoire d'un concurrent par une puce ou un produit presque identique.

Samsung a déclaré en juillet qu'il avait fourni des échantillons de ses puces HBM4 aux clients et qu'il prévoyait de les fournir l'année prochaine.