SK Hynix clôturera mercredi son livre d'ordres pour ses ADR, d'un montant de 28 milliards de dollars, après une sursouscription, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu

SK Hynix 000660.KS clôturera mercredi, heure américaine, la période de souscription pour son émission de certificats de dépôt américains (ADR) d’une valeur de 28 milliards de dollars, les ordres ayant déjà plusieurs fois dépassé le montant visé, a déclaré une source proche du dossier.

Les chefs de file de l'opération du fabricant sud-coréen de puces électroniques, l'une des plus importantes émissions de nouvelles actions jamais réalisées au monde, ont indiqué aux investisseurs que la période de souscription prendrait fin à 16 h, heure de la côte Est des États-Unis, et que les indications de prix seraient communiquées après la clôture du marché sud-coréen jeudi, les attributions devant être finalisées plus tard dans la journée de jeudi, heure américaine, a précisé la source.

SK Hynix avait indiqué dans des documents déposés qu’elle fixerait le prix définitif de l’offre d’ADR jeudi et que la cotation au Nasdaq débuterait le 10 juillet.

Les investisseurs basés aux États-Unis ont passé des ordres importants, à partir de 200 millions de dollars, a indiqué la source, ajoutant que les ordres les plus importants dépassaient le milliard de dollars.

SK Hynix n’a pas souhaité faire de commentaire.

La société a indiqué lundi que Baillie Gifford Overseas Limited, des fonds d’investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners avaient chacun manifesté séparément leur intérêt pour l’achat d’un montant cumulé pouvant atteindre 7 milliards de dollars de ses ADR américains.

L’IFR a été le premier à annoncer mardi que l’offre d’ADR de SK Hynix avait été plusieurs fois sursouscrite.

L'engouement des investisseurs reflète la forte demande qui persiste pour une part de l'un des plus grands fabricants de puces au monde, alors même que les valeurs technologiques mondiales ont plongé dans un contexte de reprise des conflits au Moyen-Orient.

L’action SK Hynix a perdu jusqu’à 3,59 % mercredi.

La société a lancé lundi la vente de ses ADR, proposant 17,79 millions de nouvelles actions, ce qui en fait l’une des entreprises technologiques les plus valorisées au monde.

Cette opération devrait constituer la deuxième plus importante vente d’actions après l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O , réalisée le mois dernier pour un montant de 85,7 milliards de dollars, dépassant ainsi l’introduction en bourse de Saudi Aramco 2222.SE , qui s’était élevée à 25,6 milliards de dollars en 2019, et celle d’Alibaba BABA.N , d’un montant similaire, en 2014.

SK Hynix est un fournisseur clé de puces mémoire à haut débit utilisées dans les systèmes d’IA par des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google (filiale d’Alphabet Inc.) GOOGL.O .

Dix ADR représenteront une action ordinaire et un document déposé lundi a fixé un prix de référence de 242.500 wons par ADR, sur la base du cours de clôture de SK Hynix le 3 juillet à Séoul.