SK Hynix annoncera mercredi des mesures visant à améliorer le rendement pour ses actionnaires

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(Ajout des commentaires d'Hynix et du contexte)

SK Hynix 000660.KS a déclaré qu'elle annoncera mercredi des mesures de redistribution aux actionnaires, lors de la publication des résultats trimestriels du fabricant sud-coréen de puces électroniques, en réponse à un article indiquant qu'elle envisageait de verser un dividende exceptionnel d'environ 16.000 milliards de wons (soit 12 milliards de dollars).

Le journal sud-coréen Dong-A Ilbo a rapporté lundi que SK Hynix envisageait ce dividende exceptionnel, qui serait financé par les plus-values réalisées lors de la cession de sa participation dans le fabricant japonais de puces mémoire Kioxia

285A.T .

SK Hynix n’a pas divulgué publiquement les détails de cette cession, qui a été finalisée en début d’année, mais les analystes estiment que la société a enregistré d’importants gains d’investissement cumulés.

SK Hynix avait investi environ 4.000 milliards de wons dans Kioxia en 2018 par l’intermédiaire d’un consortium d’investisseurs américains, japonais et sud-coréens dirigé par Bain Capital.

Interrogée par l’opérateur boursier au sujet de cet article de presse, SK Hynix a déclaré qu’elle « examinait diverses mesures de redistribution aux actionnaires » et qu’elle prévoyait de les annoncer mercredi, en même temps que ses résultats du troisième trimestre. Elle n’a pas donné plus de précisions.

Les fournisseurs de Nvidia NVDA.O , SK Hynix et Samsung Electronics 005930.KS , ont été confrontés à une pression croissante de la part des investisseurs pour qu’ils redistribuent une part plus importante de leurs excédents de trésorerie sous forme de dividendes ou de rachats d’actions, après avoir enregistré des bénéfices records alimentés par l’essor de la demande en puces mémoire destinées à l’IA.

Cette pression s’est particulièrement accentuée après que leurs actions ont chuté par rapport aux sommets historiques atteints en juin, en partie en raison des inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité des dépenses en IA des entreprises technologiques américaines.

L'action SK Hynix s'est raffermie de 0,5 %, à contre-courant du marché dans son ensemble .KS11 qui a reculé de 1,3 %.

En août, SK Hynix a annoncé qu’elle allait racheter et annuler 40.000 milliards de wons de ses propres actions et allouer plus de 50 % des flux de trésorerie disponibles générés entre 2025 et 2027 afin d’accroître le rendement pour les actionnaires.

SK Hynix a déclaré vendredi avoir suspendu le projet d’introduction en bourse aux États-Unis de sa filiale Solidigm, spécialisée dans les puces électroniques, en raison de la volatilité des marchés — une décision qui intervient également après que l’entreprise a dû faire face aux inquiétudes des investisseurs et des régulateurs concernant cette introduction potentielle, qui avait pesé sur le cours de son action.

(1 dollar = 1.323,6000 wons)