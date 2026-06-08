SK Hynix annonce un accord technologique pluriannuel avec Nvidia pour ses usines spécialisées dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SK Hynix 000660.KS a annoncé lundi un partenariat technologique pluriannuel avec Nvidia NVDA.O , affirmant que cet accord permettrait de faire progresser la mémoire de nouvelle génération destinée aux centres de données d'IA à l'échelle mondiale.
Le fabricant sud-coréen de puces mémoire a déclaré que ce partenariat lui permettrait de s'implanter dans de nouveaux domaines de l'IA, tels que l'IA personnelle et l'IA physique, et que cet accord contribuerait à maintenir un approvisionnement stable en mémoire malgré les longs cycles de développement des mémoires de pointe.
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