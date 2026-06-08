 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SK Hynix annonce un accord technologique pluriannuel avec Nvidia pour ses usines spécialisées dans l'IA
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 01:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SK Hynix 000660.KS a annoncé lundi un partenariat technologique pluriannuel avec Nvidia NVDA.O , affirmant que cet accord permettrait de faire progresser la mémoire de nouvelle génération destinée aux centres de données d'IA à l'échelle mondiale.

Le fabricant sud-coréen de puces mémoire a déclaré que ce partenariat lui permettrait de s'implanter dans de nouveaux domaines de l'IA, tels que l'IA personnelle et l'IA physique, et que cet accord contribuerait à maintenir un approvisionnement stable en mémoire malgré les longs cycles de développement des mémoires de pointe.

Valeurs associées

NVIDIA
205,1000 USD NASDAQ -6,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,3 +2,03%
2CRSI
50,6 +1,73%
CAC 40
8 159,19 -0,72%
SOITEC
153,3 +4,53%
AIR LIQUIDE
165,1 -0,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank