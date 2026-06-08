Trump poursuit sa publication d'images IA avant les élections de mi-mandat

Composition réalisée le 13 avril 2026 du président américain Donald Trump à l'écran et d'une image générée par IA qu'il a publiée sur sa plateforme Truth Social, le représentant en Jésus-Christ après avoir parlé au pape Léon XIV ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump à cheval aux côtés de George Washington, Donald Trump en costume impérial, Donald Trump au Mont Rushmore... Le président américain partage depuis des mois des images générées par l'intelligence artificielle, de quoi attirer l'attention avant les élections législatives de mi-mandat selon certains analystes.

Ces publications sur son réseau Truth Social sont souvent des mèmes, ces images détournées à l'infini sur internet, et utilisées par le républicain pour ridiculiser ses adversaires et se glorifier - une utilisation trop régulière pour ne pas relever d'une stratégie de communication.

Et alors que sa cote de popularité est en baisse, le milliardaire républicain et son équipe persistent à coups d'images générées par l'IA.

Pour faire face à une économie hésitante et des guerres à l'étranger, Donald Trump "inonde le paysage informationnel avec des images positives de lui-même, qui le montrent grand, avec des responsabilités", estime auprès de l'AFP Todd Belt, politologue à l'Université George Washington.

Le week-end dernier, le républicain a publié une image le représentant à cheval avec le premier président américain George Washington, avec en fond la Maison Blanche et des voitures de course.

Une deuxième publication le montre lorgnant sur le Groenland, ce territoire autonome du Danemark, dont il veut s'emparer. Une autre encore représente son buste présent aux côtés des quatre anciens présidents dont les visages sont gravés dans la roche du Mont Rushmore (Dakota du Sud).

Une énième image IA montre des drones installés sur le toit de la vaste salle de bal qu'il fait construire à la Maison Blanche.

Le Christ en IA

Composition réalisée le 7 mai 2026 d'images générées par IA publiées sur les comptes de réseaux sociaux d'influenceurs pro-Trump, affichées sur l'écran d'un téléphone et d'un ordinateur ( AFP / Chris DELMAS )

Si certaines de ces images ont suscité des polémiques - comme celle sur laquelle le milliardaire est représenté en Jésus, qui a été supprimée par la suite - certains y voient une manière pour Donald Trump d'influer, encore et toujours, sur le récit médiatique.

Ces images "sont une nouvelle distraction stratégique, qui réduit le débat public aux questions les plus banales dans l’espoir de détourner l’attention des sujets plus importants du moment", estime Nora Benavidez, de l'ONG Free Press.

"Si nous sommes occupés à débattre de sa ressemblance avec le Christ ou d'une autre image de sauveur générée par IA, Trump espère que nous n'aurons ni le temps, ni l'énergie (...) pour contester sa dernière guerre ou la hausse du coût de la vie et des prix à la pompe", ajoute-t-elle.

Elles lui permettent aussi de mobiliser sa base, à moins de six mois d'élections législatives de mi-mandat qui s'annoncent difficiles pour les républicains.

"Trump publie cela pour générer de l'émotion", a récemment écrit Cory Alpert, un chercheur de l'université de Melbourne. "Ses partisans ne voient pas la vérité telle qu'elle est, mais une version de la réalité qu'ils veulent croire vraie."

L'exécutif américain "a conscience de l'enjeu pour ces élections de mi-mandat, et l'utilisation par le président de ces images IA sensationnalistes illustre le besoin d'attirer l'attention sur des choses qu'il considère comme réussies", estime Walter Scheirer, chercheur à l'université Notre-Dame.

Donald Trump n'est pas isolé à Washington: nombre de comptes officiels de ministères ou de responsables de son gouvernement partagent aussi régulièrement des images générées par IA.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une question de l'AFP pour savoir si c'est le président lui-même qui publie ces images ou bien des personnes de son entourage.