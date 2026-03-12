Six navires attaqués dans le Golfe et le détroit d'Ormuz : la guerre met les navires marchands en première ligne

* Des bateaux iraniens ont attaqué deux pétroliers dans les eaux irakiennes, selon des responsables de la sécurité des ports irakiens

* Les ports pétroliers irakiens cessent leurs activités, selon un responsable

* Un vraquier battant pavillon thaïlandais endommagé au large d'Oman

* Un porte-conteneurs battant pavillon japonais et un vraquier grec subissent des dommages mineurs

(Mise à jour du nombre de navires et des détails de l'attaque; paragraphes 1,34) par Aref Mohammed Ahmed Rasheed Jonathan Saul

Des bateaux iraniens chargés d'explosifs semblent avoir attaqué deux pétroliers dans les eaux irakiennes, les incendiant et tuant un membre d'équipage mercredi, après que des projectiles aient touché quatre navires dans les eaux du Golfe, selon des entreprises spécialisées dans la sécurité portuaire et maritime et dans la gestion des risques.

Les dernières attaques contre des navires liés aux États-Unis et à l'Europe marquent une escalade dans le conflit entre l'Iran et les forces américano-israéliennes, portant à au moins 16 le nombre de navires touchés dans la région depuis le début des combats .

Le transport maritime dans le Golfe et le long de l'étroit détroit d'Ormuz , qui achemine environ un cinquième du pétrole mondial, est quasiment à l'arrêt depuis que les États-Unis et Israël ont commencé leurs frappes sur l'Iran le 28 février, ce qui a fait grimper les prix mondiaux du pétrole à des niveaux inégalés depuis 2022. O/R

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que si les attaques contre l'Iran se poursuivaient, ils ne permettraient pas qu'un seul litre de pétrole soit expédié du Moyen-Orient vers les États-Unis, Israël ou leurs partenaires.

M. Trump a prévenu que Washington frapperait plus durement l'Iran s'il bloquait les exportations de pétrole, et a déclaré que les compagnies pétrolières devraient utiliser le détroit car "presque toute la marine iranienne a disparu".

Les navires visés par les attaques de mercredi soir dans le Golfe près de l'Irak étaient le Safesea Vishnu, battant pavillon des Îles Marshall, et le Zefyros, battant pavillon de Malte, qui avaient chargé des cargaisons de carburant en Irak, ont déclaré deux responsables portuaires irakiens.

L'organisation nationale irakienne pour la commercialisation du pétrole (SOMO) a déclaré que le Safesea Vishnu était affrété par une société irakienne sous contrat avec SOMO, et que le Zefyros était chargé de condensats provenant de la Basra Gas Company. Les deux navires ont été attaqués dans la zone de chargement de navire à navire dans les eaux territoriales irakiennes, a déclaré la SOMO.

FERMETURE DES PORTS PÉTROLIERS IRAKIENS

Les ports pétroliers irakiens ont complètement cessé leurs activités à la suite des attaques, tandis que les ports commerciaux continuent de fonctionner, a déclaré l'agence de presse nationale irakienne, citant le directeur de la société publique General Company for Ports of Iraq (GCPI).

La United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré que l'équipage d'un navire avait été évacué et qu'il était sain et sauf.

"Un bateau appartenant à la Compagnie générale des ports irakiens a sauvé 25 membres d'équipage des deux navires, et les incendies se poursuivent sur les deux navires", a déclaré à Reuters Farhan al-Fartousi, directeur général de la GCPI.

Les équipes de secours irakiennes continuent de rechercher d'autres marins.

"Nous avons repêché le corps d'un membre d'équipage étranger dans l'eau", a déclaré un responsable de la sécurité du port.

L'opérateur commercial et l'opérateur effectif du Safesea Vishnu sont respectivement Safesea Transport Group et Safesea Group, selon les données de Lloyd's List Intelligence.

Ces sociétés basées aux États-Unis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Une source irakienne de sécurité portuaire a déclaré que le Zefyros battait pavillon maltais et a fourni à Reuters une liste de noms d'équipage.

Les données de Lloyd's List Intelligence indiquent que la société Cygnus Tankers Limited, basée au Royaume-Uni, est l'opérateur commercial et que le groupe d'entreprises de la famille George & Vassilis Michael, un acteur clé du transport maritime grec, est le propriétaire effectif d'un pétrolier portant le même nom et le même pavillon.

Cygnus Tankers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas été en mesure de joindre immédiatement le propriétaire effectif.

LES GARDIENS DE LA RÉVOLUTION ONT DÉCLARÉ QUE LES NAVIRES SERAIENT VISÉS

Les gardiens de la révolution iraniens ont averti à plusieurs reprises que tout navire traversant le détroit d'Ormuz serait pris pour cible.

Deux projectiles d'origine inconnue ont frappé le navire en vrac sec Mayuree Naree, battant pavillon thaïlandais, alors qu'il traversait le détroit plus tôt mercredi, provoquant un incendie et endommageant la salle des machines, a déclaré dans un communiqué l'opérateur du navire, Precious Shipping PSL.BK , coté en bourse en Thaïlande.

"Trois membres d'équipage sont portés disparus et seraient coincés dans la salle des machines", a déclaré Precious Shipping.

"La compagnie travaille avec les autorités compétentes pour secourir ces trois membres d'équipage disparus", a-t-elle ajouté, précisant que les 20 autres membres d'équipage avaient été évacués en toute sécurité et se trouvaient à terre à Oman.

Des images fournies par la marine thaïlandaise **ont montré** de la fumée s'échappant de l'arrière du navire.

Les gardes iraniens ont déclaré dans un communiqué repris par l'agence de presse Tasnim que le navire avait été "la cible de tirs de la part de combattants iraniens", ce qui laisse supposer qu'il s'agit du premier engagement direct des gardes, qui ont déjà tiré des missiles ou des drones par le passé.

Depuis le début de la guerre contre l'Iran, la marine américaine a refusé les demandes quasi quotidiennes de l'industrie du transport maritime pour des escortes militaires dans le détroit d'Ormuz, affirmant que le risque d'attaques était trop élevé pour l'instant, ont déclaré à Reuters des sources familières avec la question.

**M. Trump** a déclaré que les États-Unis étaient prêts à fournir des escortes navales chaque fois que nécessaire .

TROIS AUTRES NAVIRES SUBISSENT DES DOMMAGES MINEURS

Le porte-conteneurs ONE Majesty, battant pavillon japonais, a également été légèrement endommagé mercredi par un projectile inconnu à 25 milles nautiques (46 km) au nord-ouest de Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, ont déclaré deux sociétés de sécurité maritime.

Son propriétaire japonais Mitsui O.S.K. Lines 9104.T et un porte-parole d'Ocean Network Express, son affréteur, ont déclaré que le navire avait été touché alors qu'il était à l'ancre dans le Golfe et qu'une inspection de la coque avait révélé des dommages mineurs au-dessus de la ligne de flottaison.

Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs, ont-ils déclaré, ajoutant que le navire reste pleinement opérationnel et en état de naviguer. L'armateur a déclaré que la cause de l'incident n'était pas claire et faisait l'objet d'une enquête.

Un troisième navire, un vraquier, a également été touché par un projectile inconnu à environ 50 milles nautiques (92,6 km) au nord-ouest de Dubaï, ont indiqué des entreprises de sécurité maritime.

Le projectile a endommagé la coque du Star Gwyneth, battant pavillon des Îles Marshall, a indiqué la société de gestion des risques maritimes Vanguard, ajoutant que l'équipage du navire était sain et sauf. L'armateur Star Bulk Carriers SBLK.O a déclaré que le navire avait été touché dans la zone de la cale alors qu'il était ancré. L'équipage n'a pas été blessé et le navire **n'a pas gîté**.

Tôt jeudi, l'UKMTO a déclaré qu'un projectile non identifié avait heurté un porte-conteneurs, provoquant un petit incendie, à 35 milles nautiques au nord de Jebel Ali, dans les Émirats arabes unis. L'équipage a été déclaré sain et sauf.

Le communiqué de la Garde a fait référence à un autre navire qui, selon elle, a été touché par des projectiles - ce qui fait généralement référence à des drones - mercredi matin. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information dans l'immédiat.