Six Flags sous la pression des activistes pour vendre ses biens immobiliers, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Land & Buildings détient une participation de 2% dans Six Flags FUN.N et envisage de faire pression sur l'exploitante du parc à thème pour qu'elle se sépare ou vende ses biens immobiliers, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.