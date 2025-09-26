 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Six Flags sous la pression des activistes pour vendre ses biens immobiliers, selon le WSJ
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 01:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Land & Buildings détient une participation de 2% dans Six Flags FUN.N et envisage de faire pression sur l'exploitante du parc à thème pour qu'elle se sépare ou vende ses biens immobiliers, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

