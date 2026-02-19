 Aller au contenu principal
Six Flags Entertainment en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de l'opérateur de parcs d'attractions Six Flags Entertainment FUN.N augmentent de 2,28% à 16,59$

** FUN affiche un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 603 millions de dollars - données compilées par LSEG

** L'Ebitda ajusté du 4ème trimestre s'élève à 165,49 millions de dollars, supérieur à l'estimation des analystes de 157,34 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Prévoit d'importants investissements dans des attractions familiales et des améliorations de l'alimentation en 2026

** Dix analystes sur 16 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", cinq comme un "maintien" et une "vente"; leur PT médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FUN a baissé de 64,5 % au cours des 12 derniers mois

