Six Flags Entertainment en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 février - ** Les actions de l'opérateur de parcs d'attractions Six Flags Entertainment FUN.N augmentent de 2,28% à 16,59$
** FUN affiche un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 603 millions de dollars - données compilées par LSEG
** L'Ebitda ajusté du 4ème trimestre s'élève à 165,49 millions de dollars, supérieur à l'estimation des analystes de 157,34 millions de dollars - données compilées par LSEG
** Prévoit d'importants investissements dans des attractions familiales et des améliorations de l'alimentation en 2026
** Dix analystes sur 16 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", cinq comme un "maintien" et une "vente"; leur PT médian est de 25 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, FUN a baissé de 64,5 % au cours des 12 derniers mois
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer