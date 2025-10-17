Six Flags Entertainment ajoute un cadre de Sachem Head à son conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Six Flags Entertainment

FUN.N ajoute un dirigeant du fonds spéculatif activiste Sachem Head Capital Management à son conseil d'administration, alors que l'opérateur de parcs à thème est soumis à la pression de plusieurs investisseurs pour améliorer ses performances.

La société a déclaré vendredi qu'elle avait nommé Jonathan Brudnick, associé de Sachem Head, au conseil d'administration, augmentant ainsi la taille du conseil d'un membre, le portant à 13. À la fin de l'année, lorsque deux administrateurs prendront leur retraite, le conseil d'administration comptera 11 membres. Jonathan Brudnick rejoindra également le comité de nomination et de gouvernance d'entreprise.

Six Flags, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 2,1 milliards de dollars, a vu ses actions perdre la moitié de leur valeur cette année, le temps pluvieux du début de l'été ayant détourné les visiteurs de ses parcs. Le cours de l'action a clôturé jeudi à 21,26 dollars et a perdu 55,5 % depuis janvier.

Sachem Head détient près de 10 % de la société et a commencé à établir sa position au cours du deuxième trimestre. L'effondrement du cours de l'action a également attiré d'autres investisseurs qui ont poussé l'entreprise à procéder à des changements pour faire remonter le cours de son action.

Le mois dernier, l'investisseur activiste Land & Buildings, qui détient une participation de 2 % dans la société, a de nouveau exhorté la société à transformer ses biens immobiliers en une société d'investissement immobilier qui, selon son gestionnaire de fonds, Jonathan Litt, pourrait se négocier à des multiples plus élevés. Le fonds spéculatif a lancé pour la première fois l'idée de vendre les biens immobiliers à la fin de l'année 2022.

Six Flags Entertainment a été créée l'année dernière lorsque Six Flags a fusionné avec Cedar Fair.

Pour Sachem Head, il s'agit du deuxième siège au conseil d'administration que la société a obtenu au cours des quatre dernières semaines, après que Performance Food Group PFGC.N a invité le fondateur de Sachem Head, Scott Ferguson, à siéger à son conseil d'administration, peu de temps après que la société ait déclaré qu'elle souhaitait quatre sièges, dont un pour Ferguson.