Six entreprises lancent des introductions en bourse à Hong Kong pour un montant total pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Roshan Thomas, Shruti Agarwal et Yantoultra Ngui

Six entreprises ont lancé mercredi des offres publiques à Hong Kong, cherchant à lever au total jusqu’à 19,8 milliards de HK$ (2,5 milliards de $), le fabricant de pièces de précision Lingyi iTech 002600.SZ , coté à Shenzhen, représentant la plus importante opération, selon les documents déposés auprès de la bourse. Ces lancements interviennent alors que les marchés mondiaux se stabilisent à la suite d’un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient. Les introductions en bourse et les doubles cotations à Hong Kong ont permis de lever 21,5 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit plus du double par rapport à la même période en 2025, selon les données de LSEG au 11 juin.

“Plusieurs entreprises ont lancé leurs offres aujourd’hui, ce qui s’explique selon moi principalement par le fait que nous entrons désormais dans la fin du mois de juin”, a déclaré Kenny Ng, stratège chez China Everbright Securities International. “En général, de nombreux émetteurs se précipitent pour lancer leurs introductions en bourse avant la fin du premier semestre afin de respecter les obligations d’information financière.”

M. Ng a indiqué qu’il s’attendait à ce que l’introduction en bourse de SpaceX SPCX.O , qui bat tous les records , n’ait qu’un impact limité sur le marché des introductions en bourse de Hong Kong, car les investisseurs locaux ont un taux de participation relativement faible à la souscription des actions de SpaceX.

“Je pense au contraire que les performances du marché secondaire auront un impact plus direct sur l’enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse”, a-t-il déclaré.

Les entreprises concernées sont:

* Lingyi iTech, qui fournit des pièces de précision et du matériel pour les appareils d’intelligence artificielle, cherche à lever jusqu’à 8,3 milliards de HK$.

* SG Micro Corp 300661.SZ , une société chinoise de conception de puces, vise à lever jusqu’à 4,6 milliards de HK$.

* Circuit Fabology Microelectronics Equipment 688630.SS , un fabricant d’équipements pour semi-conducteurs, prévoit de lever jusqu’à 3,2 milliards de HK$.

* La société minière aurifère indonésienne PT Merdeka Gold Resources EMAS.JK cherche à lever jusqu’à 2,39 milliards de HK$ par le biais de certificats de dépôt de Hong Kong.

* Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, vise à lever 900,5 millions de HK$.

* Keytop Parking, un fournisseur de systèmes de stationnement intelligents, prévoit de lever 399,9 millions de HK$.

(1 $ = 7,8328 dollars de Hong Kong)