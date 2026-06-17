Six entreprises envisagent de lever jusqu'à 2,5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars lors d'introductions en bourse à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'analyste de Citigroup aux paragraphes 3 et 4) par Roshan Thomas, Shruti Agarwal et Yantoultra Ngui

Six entreprises ont lancé mercredi des offres publiques à Hong Kong, cherchant à lever au total jusqu’à 19,8 milliards de HK$ (2,5 milliards de $), le fabricant de pièces de précision Lingyi iTech 002600.SZ , coté à Shenzhen, représentant la plus importante opération, selon les documents déposés auprès de la bourse.

Ces lancements interviennent alors que les marchés mondiaux se stabilisent à la suite d’un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient. Les introductions en bourse et les doubles cotations à Hong Kong ont permis de lever 21,5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars depuis le début de l’année, soit plus du double de la même période en 2025, selon les données de LSEG au 11 juin.

Le marché des introductions en bourse de Hong Kong a connu une croissance significative cette année malgré les défis géopolitiques, soutenu par la demande en matière d’intelligence artificielle et d’entreprises de la nouvelle économie, a déclaré Kenneth Chow, responsable Asie-Pacifique de l’origination et des produits ECM chez Citigroup.

"Nous prévoyons le maintien d’un niveau d’activité élevé au second semestre, porté par un nombre croissant d’entreprises chinoises continentales cherchant à lever des capitaux et par des sociétés internationales considérant Hong Kong comme une destination attractive pour leur introduction en bourse", a déclaré Chow.

Kenny Ng, stratège chez China Everbright Securities International, a indiqué que le calendrier des introductions en bourse de mercredi était probablement dicté par la volonté des émetteurs de s’introduire en bourse avant les dates limites de publication des résultats financiers du premier semestre.

Il a ajouté qu’il s’attendait à ce que l’introduction en bourse de SpaceX SPCX.O , qui a battu tous les records , n’ait qu’un impact limité sur le marché des introductions en bourse de Hong Kong, car les investisseurs locaux ont un taux de participation relativement faible à la souscription des actions de SpaceX.

"Je pense plutôt que la performance du marché secondaire aura un impact plus direct sur l’enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse", a-t-il déclaré.

Les entreprises concernées sont:

* Lingyi iTech, qui fournit des pièces de précision et du matériel pour les appareils d’IA, cherche à lever jusqu’à 8,3 milliards de HK$.

* SG Micro Corp 300661.SZ , une société chinoise de conception de puces, vise à lever jusqu’à 4,6 milliards de HK$.

* Circuit Fabology Microelectronics Equipment 688630.SS , un fabricant d’équipements pour semi-conducteurs, prévoit de lever jusqu’à 3,2 milliards de HK$.

* La société minière aurifère indonésienne PT Merdeka Gold Resources EMAS.JK cherche à lever jusqu’à 2,39 milliards de HK$ par le biais de certificats de dépôt de Hong Kong.

* Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, vise à lever 900,5 millions de HK$.

* Keytop Parking, un fournisseur de systèmes de stationnement intelligents, prévoit de lever 399,9 millions de dollars de Hong Kong.

(1 $ = 7,8328 dollars de Hong Kong)