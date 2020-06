Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Six blessés aux Pays-Bas après qu'une voiture a percuté une terrasse de café Reuters • 04/06/2020 à 00:05









AMSTERDAM, 4 juin (Reuters) - Une voiture a percuté mercredi soir la terrasse d'un café à Gennep, ville du sud-est des Pays-Bas, faisant six blessés dont un grave, a rapporté la police dans un communiqué, précisant avoir arrêté le chauffeur du véhicule. On ne connaît pas pour l'heure les circonstances de l'incident. La police a dit avoir ouvert une enquête, sans fournir davantage de précisions. L'un des blessés a été transporté à l'hôpital, tandis que les cinq autres ont été soignés sur les lieux de l'incident. D'après un journal local, qui cite des témoins, l'usage de stupéfiants pourrait avoir joué un rôle dans la sortie de route du véhicule. (Anthony Deutsch; version française Jean Terzian)

