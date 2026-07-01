Sivers Semiconductors s'auto décote et CMC market dépasse les attentes

(Zonebourse.com) - Surfant sur une demande en pleine envolée, CMC Markets relève ses prévisions. De son côté, Aker tire profit du rachat de sa filiale par Schneider, un acquéreur qui cède pourtant du terrain. La tendance est également positive pour Polar Capital, dont les derniers chiffres s'affichent en hausse. À l'inverse, l'ambiance est plus morose pour Rai Way, qui souffre de l'échec des négociations de fusion avec EI Towers, tandis que Galderma est sanctionné sur les marchés après une réponse défavorable de la FDA.

Actions en hausse

CMC Markets ( 22%) : le spécialiste britannique du courtage en ligne bondit après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels, profitant d'une envolée de la demande sur son segment interentreprises (B2B) qui dépasse les anticipations initiales du groupe.

Tecan group ( 7%) : le fabricant suisse d'instruments de laboratoire grimpe après qu'UBS a relevé sa recommandation de neutre à acheter, rehaussant simultanément son objectif de cours de 162 à 208 francs suisses. Cette dégradation du scepticisme des analystes reflète un regain de confiance dans les perspectives du spécialiste de l'automatisation pour la biologie moléculaire.

Aker ASA ( 6%) : le conglomérat norvégien profite de l'annonce de l'acquisition de Cognite, sa filiale spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle industrielle, par Schneider Electric pour 3,1 milliards de dollars. Cette transaction valorise significativement la participation d'Aker dans cette pépite technologique et cristallise la valeur de son portefeuille de projets.

Norbit ( 4%) et Nordic Semiconductor ( 2%) : les deux valeurs norvégiennes profitent de leur entrée dans le portefeuille mensuel de Pareto pour juillet, aux côtés de Sentia. Un signal de sélection qui remet les dossiers sur les écrans, tandis qu'Europris et SoftwareOne sortent de la liste.

Polar Capital ( 5%) : le gestionnaire d'actifs britannique avance avec des nouvelles bien alignées pour les actionnaires. Le groupe publie des revenus annuels de 264,3 MGBP, annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires, lance un rachat d'actions de 15 MGBP et confirme un 2e acompte sur dividende payable en août.

Saab ( 3%) : le groupe suédois de défense reste porté par l'Ukraine. Saab décroche un contrat pour 16 chasseurs Gripen E, une commande de 24,6 MdsSEK, soit environ 2,5 MdsUSD. De quoi prolonger l'élan du dossier, déjà soutenu par l'appétit européen pour les valeurs de défense.

Actions en baisse :

Sivers Semiconductors (-10%) : le fabricant suédois de semi-conducteurs recule après l'annonce d'une levée de fonds de 700 millions de couronnes suédoises, une opération dilutive qui pèse mécaniquement sur le titre. Cette émission, bien que destinée à financer la croissance du groupe, suscite la prudence des investisseurs face à l'effet de dilution anticipé.

Rai Way (-6%) : l'opérateur italien d'infrastructures de télédiffusion chute après l'annonce de l'échec des négociations avec EI Towers en vue d'une fusion dans le secteur des antennes et tours de transmission. Les investisseurs, qui anticipaient les synergies potentielles d'un tel rapprochement, sanctionnent la disparition de ce catalyseur stratégique.

Galderma (-6%) : le spécialiste suisse de la dermatologie est sanctionné par une réponse défavorable de la FDA concernant sa demande de licence pour le RelabotulinumtoxinA, son neuromodulateur liquide, soulevant des interrogations sur le calendrier de commercialisation aux États-Unis. Jefferies tempère toutefois les craintes du marché en réitérant sa confiance dans le dossier réglementaire du groupe.

Associated British Food (-2%) : le conglomérat agroalimentaire britannique, propriétaire de Primark, est plombé par des perspectives confirmant une baisse du bénéfice annuel, malgré une croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre. c'est la division sucre qui pèse sur la rentabilité du groupe et ternit l'horizon pour l'exercice en cours.

Schneider Electric (-2%) : le spécialiste français de la gestion de l'énergie est sanctionné par l'annonce de l'acquisition de Cognite, éditeur de logiciels d'intelligence artificielle industrielle, pour 3,1 milliards de dollars. Le marché accueille froidement cette opération jugée coûteuse, pesant sur la valorisation du groupe malgré l'ambition stratégique affichée dans ce segment.

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