 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sivers Semiconductors s'auto décote et CMC market dépasse les attentes
information fournie par AOF 01/07/2026 à 10:18

(Zonebourse.com) - Surfant sur une demande en pleine envolée, CMC Markets relève ses prévisions. De son côté, Aker tire profit du rachat de sa filiale par Schneider, un acquéreur qui cède pourtant du terrain. La tendance est également positive pour Polar Capital, dont les derniers chiffres s'affichent en hausse. À l'inverse, l'ambiance est plus morose pour Rai Way, qui souffre de l'échec des négociations de fusion avec EI Towers, tandis que Galderma est sanctionné sur les marchés après une réponse défavorable de la FDA.

Actions en hausse

CMC Markets ( 22%) : le spécialiste britannique du courtage en ligne bondit après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels, profitant d'une envolée de la demande sur son segment interentreprises (B2B) qui dépasse les anticipations initiales du groupe.

Tecan group ( 7%) : le fabricant suisse d'instruments de laboratoire grimpe après qu'UBS a relevé sa recommandation de neutre à acheter, rehaussant simultanément son objectif de cours de 162 à 208 francs suisses. Cette dégradation du scepticisme des analystes reflète un regain de confiance dans les perspectives du spécialiste de l'automatisation pour la biologie moléculaire.

Aker ASA ( 6%) : le conglomérat norvégien profite de l'annonce de l'acquisition de Cognite, sa filiale spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle industrielle, par Schneider Electric pour 3,1 milliards de dollars. Cette transaction valorise significativement la participation d'Aker dans cette pépite technologique et cristallise la valeur de son portefeuille de projets.

Norbit ( 4%) et Nordic Semiconductor ( 2%) : les deux valeurs norvégiennes profitent de leur entrée dans le portefeuille mensuel de Pareto pour juillet, aux côtés de Sentia. Un signal de sélection qui remet les dossiers sur les écrans, tandis qu'Europris et SoftwareOne sortent de la liste.

Polar Capital ( 5%) : le gestionnaire d'actifs britannique avance avec des nouvelles bien alignées pour les actionnaires. Le groupe publie des revenus annuels de 264,3 MGBP, annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires, lance un rachat d'actions de 15 MGBP et confirme un 2e acompte sur dividende payable en août.

Saab ( 3%) : le groupe suédois de défense reste porté par l'Ukraine. Saab décroche un contrat pour 16 chasseurs Gripen E, une commande de 24,6 MdsSEK, soit environ 2,5 MdsUSD. De quoi prolonger l'élan du dossier, déjà soutenu par l'appétit européen pour les valeurs de défense.

Actions en baisse :

Sivers Semiconductors (-10%) : le fabricant suédois de semi-conducteurs recule après l'annonce d'une levée de fonds de 700 millions de couronnes suédoises, une opération dilutive qui pèse mécaniquement sur le titre. Cette émission, bien que destinée à financer la croissance du groupe, suscite la prudence des investisseurs face à l'effet de dilution anticipé.

Rai Way (-6%) : l'opérateur italien d'infrastructures de télédiffusion chute après l'annonce de l'échec des négociations avec EI Towers en vue d'une fusion dans le secteur des antennes et tours de transmission. Les investisseurs, qui anticipaient les synergies potentielles d'un tel rapprochement, sanctionnent la disparition de ce catalyseur stratégique.

Galderma (-6%) : le spécialiste suisse de la dermatologie est sanctionné par une réponse défavorable de la FDA concernant sa demande de licence pour le RelabotulinumtoxinA, son neuromodulateur liquide, soulevant des interrogations sur le calendrier de commercialisation aux États-Unis. Jefferies tempère toutefois les craintes du marché en réitérant sa confiance dans le dossier réglementaire du groupe.

Associated British Food (-2%) : le conglomérat agroalimentaire britannique, propriétaire de Primark, est plombé par des perspectives confirmant une baisse du bénéfice annuel, malgré une croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre. c'est la division sucre qui pèse sur la rentabilité du groupe et ternit l'horizon pour l'exercice en cours.

Schneider Electric (-2%) : le spécialiste français de la gestion de l'énergie est sanctionné par l'annonce de l'acquisition de Cognite, éditeur de logiciels d'intelligence artificielle industrielle, pour 3,1 milliards de dollars. Le marché accueille froidement cette opération jugée coûteuse, pesant sur la valorisation du groupe malgré l'ambition stratégique affichée dans ce segment.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 10:18:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.07.2026 11:44 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,54% pour le Nasdaq .IXIC : * NIKE

  • ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    France: l'activité manufacturière s'est redressée en juin
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.07.2026 11:28 

    L'activité manufacturière "a renoué avec la croissance" en juin, l'indice qui la synthétise repassant au-dessus du seuil de 50 qui distingue repli et croissance du secteur, selon l'indice PMI publié mercredi par S&P Global. L'indice, élaboré à partir de données ... Lire la suite

  • Marche en hommage à Mehdi Kessaci, à Marseille, le 22 novembre 2025 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Meurtre de Mehdi Kessaci: quatre autres suspects interpellés
    information fournie par AFP 01.07.2026 11:01 

    Quatre autres suspects ont été interpellés mardi dans l'enquête sur le meurtre à Marseille de Mehdi Kessaci, dont le frère Amine est une figure de la lutte contre le narcotrafic, ont indiqué mercredi une source policière et une autre source proche du dossier, confirmant ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Montant, durée, conditions : tout ce qu'il faut savoir du nouveau congé de naissance
    information fournie par Boursorama avec Media Services 01.07.2026 11:00 

    Davantage de temps auprès de son bébé, en étant indemnisé: à partir de mercredi, les jeunes parents peuvent profiter d'un nouveau congé de naissance. Le point sur ce dispositif, présenté par le gouvernement comme une mesure de soutien à la natalité, en déclin en ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
35,52 +15,78%
CAC 40
8 364,81 -0,47%
Pétrole Brent
71,88 -1,43%
SOITEC
120,45 +2,69%
ABIVAX
115,5 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank