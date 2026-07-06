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Sivers décroche sur une émission d'actions
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 12:00

Sivers Semiconductors décroche de 18% à 46,10 SEK à Stockholm, après l'émission de 22 847 044 nouvelles actions ordinaires au profit de Bootstrap, à la suite de la conversion par ce dernier d'un prêt de 12 MUSD convertible en actions Sivers.

Comme annoncé le 24 février dernier, Sivers a refinancé l'ensemble de ses facilités de dette externe existantes, obtenant une facilité de prêt d'un montant total de 17 MUSD auprès de Bootstrap.

Cette facilité comprenait notamment un prêt convertible garanti à taux fixe de 12 MUSD, que Bootstrap pouvait convertir en totalité ou en partie en actions ordinaires de la société d'électronique suédoise, à un prix de conversion de 4,77 SEK par action.

Bootstrap a donc exercé ce droit, entraînant l'émission de 22 847 044 nouvelles actions Sivers, portant le nombre total d'actions composant son capital à 355 081 317 et correspondant à une dilution d'environ 6,4% pour les actionnaires existants.

"Bootstrap Europe est un excellent partenaire stratégique de financement, et cette conversion réduit considérablement la dette en cours de Sivers", met en avant Heine Thorsgaard, directeur financier (CFO) de Sivers.

"Cela est cohérent avec notre stratégie visant à continuer de renforcer le bilan et à concentrer nos investissements sur la saisie d'opportunités commerciales significatives dans nos trois segments de marché à forte croissance", poursuit-il.

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