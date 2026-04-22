SiriusXM vendra des publicités audio sur YouTube exclusivement aux États-Unis

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SiriusXM SIRI.O a conclu un accord avec YouTube d'Alphabet GOOGL.O pour devenir son partenaire exclusif de vente de publicité audio aux États-Unis, a-t-il déclaré mercredi.

YouTube redouble d'efforts pour monétiser sa base croissante de podcasts et d'écoutes musicales, créant ainsi de nouvelles opportunités publicitaires au-delà des annonces vidéo traditionnelles.

* Le partenariat avec le fournisseur de divertissement audio permet aux annonceurs d'accéder à l'inventaire publicitaire audio de YouTube, qui comprend des podcasts, de la musique et du contenu parlé par l'intermédiaire de SiriusXM Media.

* Les annonceurs peuvent acheter des publicités audio sur YouTube parallèlement à l'inventaire audio existant de SiriusXM Media, notamment SiriusXM, Pandora, ainsi que des réseaux de podcasts et de diffusion en continu.

* L'achat et la diffusion des publicités seront assurés par la plateforme technologique AdsWizz.

* "En nous associant à SiriusXM Media, nous facilitons plus que jamais l'accès des annonceurs à ces moments de grande attention", a déclaré Romana Pawar, directrice principale des produits, YouTube Ads.

* La nouvelle option d'achat devrait être lancée cet automne.